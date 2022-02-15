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Diyarbakır'dan 5 sporcu Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonasından madalya ile döndü - Son Dakika

Diyarbakır'dan 5 sporcu Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonasından madalya ile döndü

15.02.2022 11:26
Diyarbakır'dan 5 sporcu Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonasından madalya ile döndü

Kayapınar Belediyesi Gençlik ve Sportif Faaliyetler Kulübü bünyesindeki 5 sporcu, Antalya'da düzenlenen Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonasında derece elde etti.

Kayapınar Belediyesi Gençlik ve Sportif Faaliyetler Kulübü bünyesindeki 5 sporcu, Antalya'da düzenlenen Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonasında derece elde etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır Basketbol U16 Ligi'ni lider olarak tamamlayarak, kulübe ilk şampiyonluk kupasını kazandıran basketbol takımının ardından wushu takımı da katıldığı ilk turnuvada birçok şampiyonluk aldı.

Antrenörler Cengiz Tursun ve Muhammed Ramazan Şenol gözetiminde Antalya'da düzenlenen Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonasına katılan Zehra Betül Çaça, Yeter Tarhan, Hatice Tarhan, Ceylan Opçin ve Oya Opçin "açık el" ve "silahlı tao" kategorilerinde 3 Türkiye birinciliği, 4 Türkiye ikinciliği ve 2 Türkiye üçüncülüğü ile madalya aldı.

Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç, başarılarından dolayı sporcuları kutladı.

Diyarbakır'dan 5 sporcu Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonasından madalya ile döndü
Diyarbakır'dan 5 sporcu Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonasından madalya ile döndü

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Kung Fu, Türkiye, Antalya, Wushu, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakır'dan 5 sporcu Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonasından madalya ile döndü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Diyarbakır'dan 5 sporcu Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonasından madalya ile döndü - Son Dakika
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