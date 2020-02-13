Kayarak devrilen motosikletin sürücüsü hastanelik oldu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kayarak devrilen motosikletin sürücüsü hastanelik oldu - Son Dakika

Kayarak devrilen motosikletin sürücüsü hastanelik oldu

6 saat önce

Samsun'da sağanak yağış nedeniyle kayarak devrilen motosikletin sürücüsü hastanelik oldu.

Kayarak devrilen motosikletin sürücüsü hastanelik oldu, System.String[]

Samsun'da sağanak yağış nedeniyle kayarak devrilen motosikletin sürücüsü hastanelik oldu.


Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi Otogar karşısı çevre yolu alt geçit yanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan U. idaresindeki 35 ABF 392 plakalı motosiklet, yağmur yağışından dolayı kayarak devrildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Hasan U. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Derecik, İlkadım, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 06:59 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Çayına atmak için küp şekeri kırdı, içinden demir bilye çıktı
Başakşehir'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralı 9 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen şüpheli linç edilmek istendi Beyoğlu'nda midye ısmarlama tartışması cinayetle sonuçlandı

Son Dakika Haberleri
00:04 Kim Kardashian, derin bacak dekolteli elbisesiyle göz kamaştırdı
23:41 Şansın Tüzün'den Sıkı Sıkı Bağla
22:46 Zeynep Alkan'ın son paylaşımı takipçilerinin beğenisini kazandı
21:54 Tarkan'ın Bayrampaşa'daki arazisiyle ilgili 7'nci kez İBB Meclisi'ne gelen imar dosyası reddedildi
21:52 "Kalçalarını görelim" kavgası sona erdi! Danla Bilic ve Aşkım Kapışmak barıştı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2020 01:57:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kayarak devrilen motosikletin sürücüsü hastanelik oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]