Kayarken çığ altında kalan İtalyan için seferberlik - Son Dakika
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Kayarken çığ altında kalan İtalyan için seferberlik

30.03.2022 18:38

- Kayarken çığ altında kalan İtalyan için seferberlik Askeri helikopterle dağlık alanda alınan İtalyan hastaneye kaldırıldı Van'ın Gürpınar ilçesinde kayak yaparken çığ altında kalarak ayağını kıran İtalyan, askeri helikopterle hastaneye kaldırıldı.

- Kayarken çığ altında kalan İtalyan için seferberlik

Askeri helikopterle dağlık alanda alınan İtalyan hastaneye kaldırıldı

VAN - Van'ın Gürpınar ilçesinde kayak yaparken çığ altında kalarak ayağını kıran İtalyan, askeri helikopterle hastaneye kaldırıldı.

Gürpınar ilçesi Kırkgeçit bölgesi kırsalındaki dağda kayak yapan grupta bulunan 61 yaşındaki dağcı İtalyan Paola Favero'nun üzerine çığ düştü. Gruptakilerin müdahalesiyle kısa sürede kar yığınının altından çıkarılan dağcının ayağının kırıldığı tespit edildi. Durumun bildirilmesi üzerine Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığına bağlı helikopterle bölgeye AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler tarafından ilk müdahalesi yapılan Paola Favero, helikopterle Jandarma Helikopter Filo Komutanlığına getirdi. Burada bekleyen sağlık ekiplerince alınan kadın dağcı, ambulansla Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kayarken çığ altında kalan İtalyan için seferberlik
Kayarken çığ altında kalan İtalyan için seferberlik
Kayarken çığ altında kalan İtalyan için seferberlik
Kayarken çığ altında kalan İtalyan için seferberlik
Kayarken çığ altında kalan İtalyan için seferberlik
Kayarken çığ altında kalan İtalyan için seferberlik
Kayarken çığ altında kalan İtalyan için seferberlik
Kayarken çığ altında kalan İtalyan için seferberlik
Kayarken çığ altında kalan İtalyan için seferberlik
Kayarken çığ altında kalan İtalyan için seferberlik
Kayarken çığ altında kalan İtalyan için seferberlik
Kayarken çığ altında kalan İtalyan için seferberlik
Kayarken çığ altında kalan İtalyan için seferberlik
Kayarken çığ altında kalan İtalyan için seferberlik
Kayarken çığ altında kalan İtalyan için seferberlik
Kayarken çığ altında kalan İtalyan için seferberlik
Kayarken çığ altında kalan İtalyan için seferberlik
Kayarken çığ altında kalan İtalyan için seferberlik
Kayarken çığ altında kalan İtalyan için seferberlik
Kayarken çığ altında kalan İtalyan için seferberlik
Kayarken çığ altında kalan İtalyan için seferberlik

YORUMLAR
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Dağlık bölgede kayak yapan İtalyan ekibin 4 üyesi çığ altında kaldı (3) Dağlık bölgede kayak yapan İtalyan ekibin 4 üyesi çığ altında kaldı (3) Son dakika! VAN'DA ÇIĞ ALTINDA KALAN İTALYAN KAYAKÇI, JANDARMA HELİKOPTERİYLE KURTARILDI Son dakika! VAN'DA ÇIĞ ALTINDA KALAN İTALYAN KAYAKÇI, JANDARMA HELİKOPTERİYLE KURTARILDI

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kayarken çığ altında kalan İtalyan için seferberlik - Son Dakika


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