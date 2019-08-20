Son Dakika Haberleri: KAYAŞEHİR'DE BİR SÜRCÜNÜN OTOMOBİLİYLE KÖPEĞİ EZME ANI KAMERADA
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KAYAŞEHİR'DE BİR SÜRCÜNÜN OTOMOBİLİYLE KÖPEĞİ EZME ANI KAMERADA

57 dakika önce

Başakşehir Kayaşehir'de bir sürücünün cadde üzerinde yatan iki köpekten birini ezerek durmayıp uzaklaşma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Başakşehir Kayaşehir'de bir sürücünün cadde üzerinde yatan iki köpekten birini ezerek durmayıp uzaklaşma anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, 15 Ağustos günü sabah saatlerinde Kayaşehir Bozcaada Caddesi'nde bulunan bir apartmanın önünde meydana geldi. Güvenlik kamara görüntülerine yansıyan olayda, cadde üzerinde iki köpek yatarken bir otomobilin yolda ilerlediği görülüyor. Köpeklerden biri, araç kendisine yaklaşınca kaçarak son anda ezilmekten kurtulurken birkaç metre ilerideki bir başka köpek, aracın altında kalarak ezildi. Köpek olay yerinde feci şekilde can verirken araç sürücüsü durmayarak yoluna devam etti.
Olayı gören mahallesi sakinleri, durumu polise bildirerek kaçan sürücüden şikayetçi oldu. Polis, sürücünün yakalamak için çalışma başlattı.
Başakşehir, Kayaşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 11:33 Kaynak: DHA
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