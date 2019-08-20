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KAYAŞEHİR'DE BİR SÜRÜCÜNÜN OTOMOBİLİYLE KÖPEĞİ EZME ANI KAMERADA

1 saat önce

İSTANBUL DHABaşakşehir Kayaşehir'de bir sürücünün cadde üzerinde yatan iki köpekten birini ezerek durmayıp uzaklaşma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

KAYAŞEHİR'DE BİR SÜRÜCÜNÜN OTOMOBİLİYLE KÖPEĞİ EZME ANI KAMERADA, System.String[]

İSTANBUL DHA
Başakşehir Kayaşehir'de bir sürücünün cadde üzerinde yatan iki köpekten birini ezerek durmayıp uzaklaşma anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, 15 Ağustos günü sabah saatlerinde Kayaşehir Bozcaada Caddesi'nde bulunan bir apartmanın önünde meydana geldi. Güvenlik kamara görüntülerine yansıyan olayda, cadde üzerinde iki köpek yatarken bir otomobilin yolda ilerlediği görülüyor. Köpeklerden biri, araç kendisine yaklaşınca kaçarak son anda ezilmekten kurtulurken birkaç metre ilerideki bir başka köpek, aracın altında kalarak ezildi. Köpek olay yerinde feci şekilde can verirken araç sürücüsü durmayarak yoluna devam etti.
Olayı gören mahallesi sakinleri, durumu polise bildirerek kaçan sürücüden şikayetçi oldu. Polis, sürücünün yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:
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Güvenlik kamera görüntüleri
-İki köpeğin yolda yatması
-Caddede ilerleyen araç
-Köpeklerden birinin kaçarak son anda ezilmekten kurtulması
-Otomobilin köpeği ezerek durmayıp uzaklaşması


Başakşehir, Kayaşehir, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 11:28 Kaynak: DHA
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