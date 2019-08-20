Kayaşehir'de bir sürücünün otomobiliyle köpeği ezme anı kamerada
57 dakika önce
BAŞAKŞEHİR Kayaşehir'de bir sürücünün cadde üzerinde yatan iki köpekten birini ezerek durmayıp uzaklaşma anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 11:32 Kaynak: DHA
BAŞAKŞEHİR Kayaşehir
'de bir sürücünün cadde üzerinde yatan iki köpekten birini ezerek durmayıp uzaklaşma anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, 15 Ağustos günü sabah saatlerinde Kayaşehir Bozcaada
Caddesi'nde bulunan bir apartmanın önünde meydana geldi. Güvenlik kamara görüntülerine yansıyan olayda, cadde üzerinde iki köpek yatarken bir otomobilin yolda ilerlediği görülüyor. Köpeklerden biri, araç kendisine yaklaşınca kaçarak son anda ezilmekten kurtulurken birkaç metre ilerideki bir başka köpek, aracın altında kalarak ezildi. Köpek olay yerinde feci şekilde can verirken araç sürücüsü durmayarak yoluna devam etti.
Olayı gören mahallesi sakinleri, durumu polise bildirerek kaçan sürücüden şikayetçi oldu. Polis
, sürücünün yakalamak için çalışma başlattı.
- İstanbul
ABD füze denemesi yaptı, dolar kritik seviyeyi aştı! İşte son durum ÇAYKUR, kuru çay fiyatına yüzde 15 daha zam yaptı Mülteci Hakları Dernekleri Suriyelilerin kayıtlı olduğu illere gönderilmesi için süre istedi İBB Başkanı İmamoğlu, Medya AŞ'de 50 çalışanın işine son verdi