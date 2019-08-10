Son Dakika Haberleri: Kayatürk'ün Kurban bayramı mesajı
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Kayatürk'ün Kurban bayramı mesajı

42 dakika önce

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Dış İlişkiler Genel Başkan Yardımcısı Burhan Kayatürk, bayramların her zaman bütünleştirici bir ruhla inananları bir araya getirdiğini söyledi.

Kayatürk'ün Kurban bayramı mesajı, System.String[]
Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Dış İlişkiler Genel Başkan Yardımcısı Burhan Kayatürk, bayramların her zaman bütünleştirici bir ruhla inananları bir araya getirdiğini söyledi.

Kurban Bayramı vesilesiyle bir mesaj yayımlayan AK Parti Dış İlişkiler Genel Başkan Yardımcısı Burhan Kayatürk, "Dini bayramlar, insan ve Müslüman olmanın, birlikteliğin en güzel ve yüce duygularla yaşandığı özel günlerdir. Böyle güzel günlerde temelleri atılan ya da kuvvetlendirilen birlik bağları kolay kolay bozulmaz. En güzel duyguların yaşandığı, sevincin, hüznün ortak paydada buluştuğu bu mübarek güne kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Kurbanın, Allah uğrunda özveride bulunmanın en güzel örneği olduğunu da vurgulayan Kayatürk, inanan insanın Allah'a teslimiyetinin bir göstergesi olduğunu kaydetti. Kayatürk, "Bayramlar birlik içinde olmanın ve hayırlı günlerin en başında geliyor. Bu günler dostlukların canlanması, üzüntülerin yerini sevincin alması, yardıma muhtaç olanlara yardım elinin uzatılması açısından bir fırsat olarak görülmelidir. Son zamanlarda ülkemizde ve dünyanın dört bir yanında yaşanan bölücü terör olaylarının, akan kan ve gözyaşının durması bu mübarek günlerde en büyük dua ve temennimizdir. Bayram yakınlıktır, yakınlaşmadır. Kurban Bayramı'nın bütün insanlığımızın kalplerinin birbirine yakınlaşmasını sağlamasını temenni ediyorum. Ben bu düşüncelerle başta Vanlı hemşehrilerimin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyor, bayramın herkese sağlık ve huzur getirmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. - VAN
Burhan Kayatürk, Kurban Bayramı, AK Parti, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 09:51 Kaynak: İHA
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