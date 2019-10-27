Kaybeden yanar! Beşiktaş - Galatasaray derbisinin muhtemel 11'i...

Bugünkü mücadele, geride kalan 8 haftada 9 puan toplayan teknik direktör Abdullah Avcı'nın Beşiktaş'taki geleceği açısından hayatı önem taşıyor. Haftaya 13 puanla 7. sırada giren Galatasaray ise, derbide alacağı galibiyetle zirve yarışındaki iddiasını güçlendirmeyi hedefliyor.



KARTAL'IN EN BÜYÜK DERDİ SAKAT OYUNCULAR



Beşiktaş, sakat oyuncularının çokluğu nedeniyle Galatasaray maçı öncesi büyük sıkıntı yaşıyor. Siyah beyazlı ekipte Burak Yılmaz, Gökhan Gönül, Douglas, Abdoulay Diaby, Georges Kevin N'Koudou, Victor Ruiz ve Dorukhan Toköz'ün sakatlıkları bulunuyor. Dorukhan, Douglas ve Burak, derbide oynamayacak. Diaby, Ruiz, n'Kodou ve Gökhan'ın ise forma giymeleri bekleniyor.



FALCAO VE ÖMER DEV MAÇTA YOK!



Galatasaray'da, sakatlığı nedeniyle Gençlerbirliği, Demir Grup Sivasspor ve Real Madrid maçlarında forma giyemeyen Radamel Falcao, bugünkü Beşiktaş derbisinde de oynamayacak. Sarı kırmızılılarda Ömer Bayram da sarı kart cezalısı olduğu için kadroda yok.



Muhtemel 11'ler:



Beşiktaş: Karius, Gökhan, Vida, Ruiz, Rebrocho, Atiba, Elneny, Ljajic, Lens, Caner, Umut



Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Lemina, Belhanda, Emre Mor (Fegouli), Babel, Andone



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