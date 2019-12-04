Kaybedenin olmadığı engelsiz koşu heyecan verdi

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 3 Aralık Engelliler Haftası dolayısıyla engelli çocuklara yönelik atletizm yarışmaları düzenlendi.

18 Temmuz Stadyumu'ndaki atletizm yarışmaları, engelli öğrencileri spor yapmaya teşvik etmek ve onların da spor yapabildiklerini göstermek amacıyla gerçekleştirildi.

Etkinlikte yer alan 40 öğrenci, 100 metre ve 200 metre branşlarında yarıştı.

Koşu sonunda tüm engelli öğrenciler birinci seçildi.

Öğrencilere, Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı tarafından madalyaları verildi.

Yazıcı, koşunun ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Engelli vatandaşlarımızın spor yapmaları için Bakanlık olarak her türlü imkanı sağlayacağız. Tesislerimiz herkese açık ve özellikle engelli vatandaşlarımızın kendilerini rahat hissetmelerini istiyoruz. Önümüzdeki sene katılımın daha fazla olması için çalışmalarımızı yapacağız." diye konuştu.