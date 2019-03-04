Son Dakika Haberleri: Kaybedilen İşitme Cihazının Yenisini Almak Destek Bekliyorlar

Kaybedilen İşitme Cihazının Yenisini Almak Destek Bekliyorlar

26 dakika önce

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Maif ve Vafa Erdem çifti, 7 yaşındaki doğuştan işitme engelli çocukları İbrahim Erdem'in kaybolan işitme cihazının yenisini alabilmek için hayırseverlerden destek bekliyor.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Maif ve Vafa Erdem çifti, 7 yaşındaki doğuştan işitme engelli çocukları İbrahim Erdem'in kaybolan işitme cihazının yenisini alabilmek için hayırseverlerden destek bekliyor.

İlçeye bağlı Yeşilköy Mahallesi'nde ikamet eden İbrahim Erdem, 2,5 yıl önce devlet desteğiyle aldığı işitme cihazını kaybetti.

Tüm aramalarına rağmen işitme cihazını bulunamayan Erdem ailesi maddi imkansızlıktan dolayı da yeni bir cihaz alamadı.

Baba Maif Erdem, yaptığı açıklamada mevsimlik tarım işçisi olduğunu ve maddi sıkıntılar yaşadığını söyledi.

Çocuğun yeniden duymasını çok istediğini ifade eden baba Erdem, " 2,5 yıl önce soğan işi için gittiğimiz yerde oğlum işitme cihazını düşürdü. Tüm aramalarımıza rağmen bulamadık. Hatta polis karakoluna gidip bildirdik ama yine de bulunamadı. Dünyamız karardı oğlum o gün bugündür ne konuşabiliyor ne de duyabiliyor. " dedi.

Anne Vafa Erdem de oğlunu duymaması nedeniyle tek başına sokağa çıkaramadıklarını ve bu durumun kendisini üzdüğünü belirterek, çocuğuna işitme cihazı almak için hayırseverlerin desteğini istedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 12:54 Kaynak: AA

Dörtyol, Hatay, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Elazığspor'da Teknik Direktör Erhan Altın ile Yollar Ayrıldı Kıbrıs'ta 1 Asker Şehit Oldu

Galatasaray'da Younes Belhanda Son 4 Maçta 4 Kez Rakip Fileleri Havalandırdı İkbal Gürpınar, Verdiği Konferanslarla Sosyal Medyada Alay Konusu Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.3.2019 13:20:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kaybedilen İşitme Cihazının Yenisini Almak Destek Bekliyorlar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]