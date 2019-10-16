Kaybedilen kamu diplomasisi: Türkiye kendini uluslararası alanda anlatamıyor mu?
1 saat önce
Türkiye Barış Pınarı Harekatı'na başladığı andan itibaren neredeyse tüm dünya devletlerini ve kamuoyunu karşısında buldu. Türkiye'nin tezleri uluslararası kamuoyuna ulaşıyor ve anlaşılıyor mu? Kamu diplomasisi işe yaramıyor mu? Medya özgürlüğünün rolü ne? Uzmanlar euronews Türkçe için değerlerdi.
Türkiye Barış Pınarı Harekatı'na başladığı andan itibaren neredeyse tüm dünya devletlerini ve kamuoyunu karşısında buldu.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden bile tam ve net destek göremeyen Türkiye'ye en son, uluslararası meselelerde tarafını belli etmekten kaçınan ve gerekmedikçe açıklama yapmayan Çin'den dahi operasyonu durdurma çağrısı geldi.
Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 05:12
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