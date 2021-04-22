Kaybedilen maç sonrası striptiz kulübüne giden Rockets'ın iki oyuncusu öldüresiye dövüldü - Son Dakika

Kaybedilen maç sonrası striptiz kulübüne giden Rockets'ın iki oyuncusu öldüresiye dövüldü

22.04.2021 15:08
Kaybedilen maç sonrası striptiz kulübüne giden Rockets'ın iki oyuncusu öldüresiye dövüldü, System.String[]

Houston Rockets'ın oyuncuları Miami Heat'e deplasmanda yenildiği maçın ardından eğlenmek için bir striptiz kulübüne gitti. Sabahın erken saatlerine doğru mekanda kavga çıktı. Bir saldırgan Sterling Brown'ın kafasına şişeyle vurdu, yüzüne çizikler attı. Takım arkadaşı 20 yaşındaki Kevin Porter da darp edildi. Polis raporunda Brown'un öldüresiye darp edildiği rapor edildi.

İspanyol Marca gazetesinin verdiği haberde, Houston Rockets takımının basketbolcuları Miami Heat'te kaybedilen maçın ardından eğlenmek için bir striptiz kulübüne gitti. Burada alkol alan sporcular, Brown'un kullandığı arabayla mekandan ayrılırken bir araca çarptı. Bir tartışma çıktı ve bu hararetlendi. Diğer gruba hakaret ettiği iddia edilen Brown'ın kafasına şişeyle vuruldu, yüzüne çizikler atıldı. 20 yaşındaki takım arkadaşı da darp edildi.

"BAŞKASI OLSA ÖLÜRDÜ"

Olayda inceleme yapan polisin, "Her yer kandıü bu kadar güçlü birisi olmasaydı başka bir durumdan bahsedebilirdik. O ölebilirdi. Bir başkası olsa ölürdü" şeklinde rapor yazdığı aktarıldı.

Kaybedilen maç sonrası striptiz kulübüne giden Rockets'ın iki oyuncusu öldüresiye dövüldü

CEZA ALABİLİR

Eğlenceye düşkünlüğü ve agresif tavırlarıyla Houston Rockets takımının defalarca başını ağrıtan Brown'ın ceza alacağı ve takımdan da gönderileceği yazıldı.

Kaybedilen maç sonrası striptiz kulübüne giden Rockets'ın iki oyuncusu öldüresiye dövüldü
Brown ve Porter
Kaybedilen maç sonrası striptiz kulübüne giden Rockets'ın iki oyuncusu öldüresiye dövüldü

Houston Rockets, Nba, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kaybedilen maç sonrası striptiz kulübüne giden Rockets'ın iki oyuncusu öldüresiye dövüldü - Son Dakika Spor


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