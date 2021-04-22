Kaybedilen maç sonrası striptiz kulübüne giden Rockets'ın iki oyuncusu öldüresiye dövüldü

İspanyol Marca gazetesinin verdiği haberde, Houston Rockets takımının basketbolcuları Miami Heat'te kaybedilen maçın ardından eğlenmek için bir striptiz kulübüne gitti. Burada alkol alan sporcular, Brown'un kullandığı arabayla mekandan ayrılırken bir araca çarptı. Bir tartışma çıktı ve bu hararetlendi. Diğer gruba hakaret ettiği iddia edilen Brown'ın kafasına şişeyle vuruldu, yüzüne çizikler atıldı. 20 yaşındaki takım arkadaşı da darp edildi.

"BAŞKASI OLSA ÖLÜRDÜ"

Olayda inceleme yapan polisin, "Her yer kandıü bu kadar güçlü birisi olmasaydı başka bir durumdan bahsedebilirdik. O ölebilirdi. Bir başkası olsa ölürdü" şeklinde rapor yazdığı aktarıldı.

CEZA ALABİLİR

Eğlenceye düşkünlüğü ve agresif tavırlarıyla Houston Rockets takımının defalarca başını ağrıtan Brown'ın ceza alacağı ve takımdan da gönderileceği yazıldı.