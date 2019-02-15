Kaybedilmiş Bir Şey Yok, Kazanacak Çok Şey Var

Teknik Direktör Levent Devrim'in hafta başında görevden ayrılmasının ardından Manisa Büyükşehir Belediyespor'da dümene geçen teknik direktör Mustafa Çapanoğlu yönetiminde çıkacağı ilk maçı kazanıp kendine yeni bir sayfa açmak isteyen temsilcimizde hazırlıklar ise galibiyet parolasıyla tamamlandı. Yarın saat 13.30'da başlayacak olan kritik maç öncesinde taraftarlara önemli mesajlar veren Manisa Büyükşehir Belediyespor Futbol Şube Sorumlusu Hakan Kadayıfçılar, " Şu anda gün birlik ve beraberlik içinde olma günü. 11 puanlık fark kapanmayacak bir fark değil. Yeter ki üst üste iyi sonuçlar alalım. Tüm taraftarlarımızı Cumartesi günü Mümin Özkasap Stadına bekliyoruz" dedi.

" Birlik ve Beraberlik İçinde Olursak Bu Dönemi Çabuk Atlatırız"

Manisa Büyükşehir Belediyespor Futbol Şube Sorumlusu Hakan Kadayıfçılar, 3 puanlık sistemde 11 puanlık farkın kapanmayacak bir fark olmadığını ancak bunun için galibiyetler serisini başlatmaları gerektiğini de söyleyerek, " Cumartesi günü saat 13.30'da Mümin Özkasap Stadı'nda karşılaşacağımız Tarsus İdman Yurdu maçında kendimize yeni bir sayfa açmak istiyoruz. Göreve yeni başlayan teknik direktörümüz Mustafa Çapanoğlu'nun takıma yeni bir heyecan ve ruh getireceğine inanıyoruz. Ligde şu anda sıkıntılı günler geçiriyoruz ancak bu sıkıntılı günleri taraftarlarımızın desteğiyle atlatacağımıza inanıyoruz. Bunun içinde birlik ve beraberlik içinde yolumuza devam etmemiz lazım. Tarsus İdman Yurdu maçını bir yükseliş maçı olarak görüyoruz. Tarsus İdman Yurdu maçında taraftarlarımızdan 90 dakika boyunca takımlarına destek vermelerini istiyoruz. Birlik ve beraberlik içinde olursak bu dönemi çabuk atlatırız" diye konuştu.

Kart Cezalısı Olan Erman Bulucu ve Mehmet Yılmaz Forma Giyemeyecek

Teknik Direktörü Mustafa Çapanoğlu yönetiminde bugün yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan Manisa Büyükşehir Belediyespor, Halil Onultmak Spor Tesisleri'nde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı. Geçtiğimiz hafta oynanan Etimesgut Belediyespor maçında kırmızı kart gören ve cezalı duruma düşen Erman Bulucu ve sarı kart görerek cezalı duruma düşen Mehmet Yılmaz ise yarın oynanacak olan Tarsus İdman Yurdu maçında takımda ki yerini alamayacaklar.

Zorlu 90 Dakikada Can Cengiz Düdük Çalacak

Manisa Büyükşehir Belediyespor'un Cumartesi günü saat 13.30'da Mümin Özkasap Stadı'nda konuk edeceği Tarsus İdman Yurdu maçının da hakemi belli oldu. Cumartesi günü saat 13.30'da Mümin Özkasap Stadı'nda başlayacak olan Manisa Büyükşehir Belediyespor-Tarsus İdman Yurdu maçını Can Cengiz yönetecek. Cengiz'in yardımcılıklarını ise Alper Uslu ve Abdullah Uğur Sarı yapacaklar. Bayram Başkan ise dördüncü hakem olarak saha kenarında olacak.