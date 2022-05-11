'KAYBETMEKTEN KORKANLAR DEĞİL, MÜCADELE EDENLER KAZANIR' - Son Dakika
Üye Girişi

'KAYBETMEKTEN KORKANLAR DEĞİL, MÜCADELE EDENLER KAZANIR'

11.05.2022 15:25

SAADET Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM), Akdeniz Üniversitesi (AÜ) öğrencileriyle bir araya geldi.

SAADET Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM), Akdeniz Üniversitesi (AÜ) öğrencileriyle bir araya geldi. UCİM Genel Başkanı Saadet Özkan, 'Bizler bu dünyayı değiştirebiliriz. Kaybetmekten korkanlar değil, mücadele edenler kazanır" dedi

AÜ Mavi Kelebekler Çocuk Hakları Topluluğu ve UCİM'in ortak yürüttüğü Çocuk İhmal ve İstismarıFarkındalık Sempozyumu, AÜ Edebiyat Fakültesi Bumin Kağan Salonu'nda gerçekleşti. 3 oturumda gerçekleşen sempozyuma, UCİM Genel Başkanı Saadet Özkan ve Başkan Yardımcısı Yücel Ceylan, Dr. Öğr. Üyesi Fatma Mahperi Uluyol, Arş. Gör. Dr. Ayşe Büşra İplikçi, Dr. Öğr Üyesi Aylin Çiçekli, UCİM Antalya Hukuk Koordinatörü Avukat Tuna Akkuş, UCİM Antalya İl Temsilciği Koordinatörleri, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

'DÜNYAYI DEĞİŞTİREBİLİRİZ'

UCİM'in yüzde 99'unun genç ve kadınlardan oluştuğunu anlatan Saadet Özkan, 'Gençler artık hem muhakeme hem de bir olaya hayır deme cesaretine sahip. Bana kahraman diyorlar ama ben kahraman falan değilim. O çocuklar kahraman. Biz İzmir'de 3 kız çocuğunun kendi öz babaları tarafından istismara uğradığında, Antalya'da 30 çocuk öğretmen tarafından istismara uğratıldığında, başka bir ilde sözde bir imam çocuklara istismarda bulunduğunda, başka illerde de çocuklar istismara uğradığında o kahraman çocuklar konuştu. O çocuklar celseler boyu davalarda hiç vazgeçmeden adalet arayışını gördük. O koridorlara gittiğimizde kapı aralarından bakıp bize 'okey' işareti yaptıklarını gördük. Çünkü onlar bize biz olmayı inandırdı ve biz de dedik ki birlikte kazanacağız. Bizler bu dünyayı değiştirebiliriz. Kaybetmekten korkanlar değil, mücadele edenler kazanır" dedi.

'KAYBETMEKTEN KORKANLAR DEĞİL, MÜCADELE EDENLER KAZANIR'
'KAYBETMEKTEN KORKANLAR DEĞİL, MÜCADELE EDENLER KAZANIR'
'KAYBETMEKTEN KORKANLAR DEĞİL, MÜCADELE EDENLER KAZANIR'
'KAYBETMEKTEN KORKANLAR DEĞİL, MÜCADELE EDENLER KAZANIR'

YORUMLAR
500
Antalya'da şarampole devrilen tırın sürücüsü yaşamını yitirdi Antalya'da şarampole devrilen tırın sürücüsü yaşamını yitirdi U17 Kadın Güreş Milli Takımı, Uluslararası Zafer Kupası'nda şampiyon oldu U17 Kadın Güreş Milli Takımı, Uluslararası Zafer Kupası'nda şampiyon oldu

Akdeniz Üniversitesi, Öğretmen, Antalya, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'KAYBETMEKTEN KORKANLAR DEĞİL, MÜCADELE EDENLER KAZANIR' - Son Dakika


Son Dakika
15:30 Serdar Ortaç'ın "Karabiberim" şarkısında oynayan manken İlknur Soydaş'tan yıllar sonra itiraf geldi
15:10 Film gibi olay! Pilot hastalanınca yolcu aldığı talimatlarla uçağı indirdi
15:09 Muharrem İnce, hükümetin ekonomi politikasını eleştirdi: Sizin cebinizden aldığı parayı bankaların kasasına Erdoğan koydu
14:59 Futbol dünyasını sarsan haber! Ünlü futbolcu "Hulk" terk edilmiş bir otomobilin içinde yanmış halde ölü bulundu
14:54 Elon Musk'ın sözleri ABD'lileri kızdıracak! "Çinliler çok zeki ve çalışkan, Amerikalılar işten kaçıyor"
14:53 İkinci şans verdikleri evlilikleri 3 dakikada bitti! Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı boşandı
14:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Suriye'yi BM'de konuşmadı" diyen Kılıçdaroğlu'na sert yanıt: Eline diline dursun
14:48 Kuruluş Osman'ın bu akşamki bölümünde neler olacak? Romanos'un askerleri tarafından etrafı sarılan Osman Bey buradan kurtulabilecek mi?
14:34 Oğlum dizisinde bu akşam neler yaşanacak? Demet, Kaan gerçeğini öğrenecek mi?
14:33 16 yaşındaki kızın gizemli ölümü! Yanında deodorant şişesiyle yatak odasında ölü bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2022 15:40:04. #1.12#
SON DAKİKA: 'KAYBETMEKTEN KORKANLAR DEĞİL, MÜCADELE EDENLER KAZANIR' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement