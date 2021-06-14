Kaybettiği antrenör babasının hayalleri için Özbekistan'da

Buca Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nde görevli olan ve geçtiğimiz aylarda korona virüsten yaşamını yitiren İbrahim Macun'un hem oğlu hem öğrencisi olan kick boks sporcusu Halim Macun, dünya şampiyonu olmak için Özbekistan'a uğurlandı. WAKO Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda Buca'yı ve Türkiye'yi temsil edecek genç sporcu, milli formayı bu kez babası için giyecek.

Geçtiğimiz günlerde korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden Kick Boks Antrenörü İbrahim Macun'un oğlu olan ve belediye bünyesinde yetişerek önemli başarılara imza atan genç sporcu Halim Macun, WAKO Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda, Türkiye'yi temsil edecek.

Vefatı ile kulüp camiasını ve belediyeyi yasa boğan babasının anısını en güzel, başarıyla yaşayabileceğini düşünen Halim Macun, babasıyla hayalini kurdukları şampiyonluk için ter dökecek. Halim Macun, hayallerini gerçekleştirmek için Özbekistan'a yola çıktı. Macun, Türkiye'yi temsil etmek üzere Buca'dan uğurlandı.

Genç sporcu, Özbekistan yolculuğu öncesi Buca Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Ali Gündüz ile bir araya geldi. Gündüz'den destek mesajlarını alan Macun, "6 yaşından beri babam benimle çok yakından ilgilenirdi. Arkadaş gibiydik. En büyük hayalimiz milli takım formasını yabancı bir ülkede terletip, başarı sağlamaktı. Bu süreçte çok azmettik. Buralara gelmek için çok çalıştık. İbrahim Macun ve Halim Macun'un hayallerini gerçekleştirmek için mücadele edeceğim. Babam için, kendim için, ülkem için elimden geleni yapacağım ve sizleri de gururlandıracağım" dedi. - İZMİR