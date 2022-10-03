Kaybettiği çantaya zabıtanın dikkatiyle kavuştu - Son Dakika
Üye Girişi

Kaybettiği çantaya zabıtanın dikkatiyle kavuştu

03.10.2022 15:07
Kaybettiği çantaya zabıtanın dikkatiyle kavuştu

Denizli'nin Çal ilçesinde torununa aldığı ayakkabıyı koyduğu pazar çantasını kaybeden yaşlı adam, zabıtanın dikkati sonucu çantasına kavuştu.

Denizli'nin Çal ilçesinde torununa aldığı ayakkabıyı koyduğu pazar çantasını kaybeden yaşlı adam, zabıtanın dikkati sonucu çantasına kavuştu.

Çal ilçesine bağlı Yazır Mahallesi'nde oturan 75 yaşındaki Ramazan Uyumaz, bugün kent merkezinde kurulan pazara alışveriş için gitti. Emekli maaşıyla pazar alışverişini yapan Uyumaz, daha sonra cebinde kalan son parayla torununa ayakkabı aldı. İçinde ayakkabı bulunan çantayı ise bir süre sonra kaybetti. Ayakkabı çantasını kaybeden yaşlı adam, pazarda gördüğü zabıtalardan yardım istedi.

Uyumaz, gördüğü zabıtalara "Çantamı kaybettim, içinde ayakkabı var. Torunuma almıştım" diye derdini anlattı. Zabıtalardan Mustafa Perişan, Ramazan Uyumaz'ın tarif ettiği çantanın aynısı başka bir yaşlının elinde gördü. Başka yaşlı bir adama içinde ayakkabı olup olmadığını soran zabıta ekibi, aldığı cevap karşısında şaşkınlık yaşadı. Kendisinin çantayı yanlışlıkla karıştırdığını söyleyen yaşlı adam, zabıtalara "Bu çanta benim değil. Yanlışlıkla manavın önünden kendi çantam diye almışım" dedi.

Ayakkabı çantasını zabıtaya verip, kendi çantasını manavın önünden aldı

Zabıta, ayakkabı çantasını Ramazan Uyumaz'a teslim etti. Yaşlı adam, "350 TL'ye torunuma ayakkabı aldım. Son paramdı. Çantayı kaybedince çok üzüldüm. Çünkü, torunum ayakkabı bekliyordu. Zabıtalara teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

YORUMLAR
500
Serada cansız bedeni bulunan çiftçi arasında mektup bırakmış! Serada cansız bedeni bulunan çiftçi arasında mektup bırakmış! Meksika'da bir alışveriş merkezindeki silahlı çatışmada 1 kişi öldü Meksika'da bir alışveriş merkezindeki silahlı çatışmada 1 kişi öldü Büyükşehirde Balkan Şampiyonluğu sevinci Büyükşehirde Balkan Şampiyonluğu sevinci
Kaynak: İHA

alışveriş, Denizli, Zabıta, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kaybettiği çantaya zabıtanın dikkatiyle kavuştu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:23 Ünlü futbolcu Gerrard'ın kızı ve kartel liderinin oğluyla aşk yaşıyor!
20:19 Serada cansız bedeni bulunan çiftçi arasında mektup bırakmış!
19:51 Oyuncu Yasemin Hadivent ABD'ye taşınıyor
19:40 Öldürülen müzisyen Onur Şener'le ilgili duygulandıran gerçek ortaya çıktı!
19:31 Galatasaraylı Mertens şaşkınlık yarattı! 16 senedir başına gelmeyen geldi
19:22 ABD'nin GKRY'yi ortak askeri programa dahil etmesine Türkiye'den kınama geldi!
18:51 HSK'dan tepki toplayacak hamle! Eşini öldüren hakim için taziye mesajı paylaştılar
18:46 Müzisyen Onur Şener cinayeti hakkında AK Parti'den ilk açıklama: Siyasi polemikle acıyı istismar ediyorlar
18:37 Beckham'ın çılgın transfer listesi ortaya çıktı! İşte şaşkınlık yaratan listedeki 3 önemli isim
18:22 Dokunulmazlık fezlekeleri Meclis'e geldi! İçlerinde Kılıçdaroğlu ve Özdağ'da var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2022 21:02:44. #1.11#
SON DAKİKA: Kaybettiği çantaya zabıtanın dikkatiyle kavuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement