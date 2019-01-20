Kaybettiği Eşinin Fotoğraflarıyla Teselli Bulmaya Çalışıyor

CEM GENCO - Suriye
'nin Afrin
bölgesini işgal eden YPG/ PKK
'lı teröristlerce geçen yıl Hatay
'ın Reyhanlı
ilçesine atılan roket sonucu yaşamını yitiren Rıfat Sinirli'nin eşi Aşune Sinirli, eşinin hasretine fotoğraflarıyla teselli bulmaya çalışıyor.
Afrin kırsalından geçen yıl YPG/PKK'lı teröristlerce Reyhanlı'ya atılan roket sonucu yaşamını yitiren siviller arasında çiftçi emeklisi 68 yaşındaki Rıfat Sinirli de bulunuyor.
Çarşıya alışveriş için gittiği sırada 2 Şubat'ta roketlerin hedefi olan Sinirli'nin acısı halen tazeliğini koruyor.
Sinirli'nin eşi Aşune Sinirli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, canından çok sevdiği eşini kaybetmenin üzüntüsünün halen ilk günkü gibi olduğunu söyledi.
Teröristlerin hain saldırısında eşini kaybetmenin acısının kelimelerle anlatılamayacağını belirten Sinirli, "Eşim gayet sağlıklı biriydi. 'Ben alışverişe gideceğim.' diyerek evden çıktı, dönüş yolunda roketin şarapneli başına isabet etti. Onsuz bir hayat sürmek çok acı." diye konuştu.
Sinirli, acısının bir nebze de olsa dinmesi için sürekli eşinin fotoğraflarına baktığını dile getirerek, "Eşimin yokluğuna alışamadım, gözyaşım kurumadı. Şimdi ondan geriye kalan fotoğraflarla teselli bulmaya çalışıyorum." ifadelerini kullandı.
Kendisi ve ailesinin Kürt kökenli olduğunu belirten Sinirli, şöyle devam etti:
"Ben Kürt'üm. Türk bayrağı altında yaşamaktan gurur duyuyoruz. 'Türkler, Kürtleri vuruyor.' diyorlar, kesinlikle öyle bir şey yok. Türk ve Kürt kardeştir ve öyle de kalacaktır. Bizim Türkiye
'mize canımız fedadır. Bir insanın ülkesi olmazsa hiçbir şey yapamaz. Allah'ım bizim bayrağımızı indirmesin ve ülkemize güç, kuvvet versin."
Sinirli, eşinin en büyük hayalinin hacca gitmek olduğunu dile getirerek, imkanı olursa bunu bir gün gerçekleştirmek istediğini sözlerine ekledi.
Oğlu İbrahim Sinirli de babasının acısını unutmadıklarını ve fotoğraflarıyla hatıralarını canlı tutmaya çalıştıklarını söyledi.
Babasının öldüğü günden bu yana boşluğunun dolmadığını ifade eden Sinirli, "Özlemimiz her geçen gün artıyor ama Allah'tan gelen kadere de razı olduk." dedi.