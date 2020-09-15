Kaybettiği hayvanları bulununca 16 bin 644 TL ceza yedi - Son Dakika

Kırklareli'de kaybolan koyun ve kuzular bulununca hayvanları kayıt altına aldırmadığı gerekçesiyle hayvanların sahibine 16 bin 644 TL idari yaptırım uygulandı.

Kırklareli Babaeski-Katranca Köyünde, R.A. isimli şahıs 15 adet sahipsiz küçükbaş hayvan bularak ahırına koyduğunu bildirmesi üzerine jandarma ekipleri köye gitti. Babaeski İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri ile birlikte yapılan araştırma neticesinde; 13 adet koyun ile 2 adet kuzunun Katranca köyünde ikamet eden H.E.K. isimli şahsa ait olduğu tespit edildi. Muhtar ve azalar huzurunda teşhis edilen hayvanlar, H.E.K.'ya teslim edildi.

Hayvanlar için 16 bin 644 TL ceza

Şahıs hakkında Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunun 7. maddesi ve 36/1-e ceza maddesi gereği 12 adet küçükbaş hayvanını kayıt altına aldırmadığı için hayvan başına bin 387 TL olmak üzere toplamda 16 bin 644 TL idari yaptırım uygulandı. - KIRKLARELİ