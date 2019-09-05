Kaybettiği kaplumbağası Tonti'ye 4 gün sonra kavuştu

- Mersin'de öğretmen olarak çalışan Nilüfer Büyükcan'ın, Eskişehir'den Mersin'e yolculuk yaparken otobüs içerisinde kaybettiği kaplumbağası, Tarsus Şehirlerarası Otobüs Terminalinde görevli personel tarafından bulundu

-4 yıldır baktığı kaplumbağasını 4 gün boyunca arayan ve bulamayınca çok üzülen Nilüfer Öğretmen, 'Tonti' ismini verdiği kaplumbağasına kavuşunca büyük sevinç yaşadı

MERSİN - Mersin'de öğretmen olarak çalışan Nilüfer Büyükcan'ın, Eskişehir'den Mersin'e yolculuk yaparken otobüs içerisinde kaybettiği kaplumbağası, Tarsus Şehirlerarası Otobüs Terminalinde görevli personel tarafından bulundu. 4 yıldır baktığı kaplumbağasını 4 gün boyunca arayan ve bulamayınca çok üzülen Nilüfer Öğretmen, 'Tonti' ismini verdiği kaplumbağasına kavuşunca büyük sevinç yaşadı.

Mersin 19 Mayıs Anadolu Lisesinde öğretmenlik yapan Nilüfer Büyükcan, tatil için Eskişehir'e gitti. Büyükcan, 31 Ağustos Cumartesi gece saatlerinde Eskişehir'den şehirlerarası otobüsüne binerek, Mersin'e doğru yola çıktı. Nilüfer Öğretmen, 4 yıldır beslediği, "kırmızı yanaklı" olarak adlandırılan Tonti isimli dişi kaplumbağasını bir kutunun içerisine yerleştirdikten sonra, yolculuk sırasında oturduğu koltuğun altına koyarak uykuya daldı.

Sabah saatlerinde yolcu indirmek için Tarsus Şehirlerarası Otobüs Terminaline gelen otobüste görevli personel, içinde bulunduğu kutuyu yırtarak gezinmeye başlayan kaplumbağayı fark etti. Otobüs çalışanları kimin olduğunu bilmedikleri kaplumbağayı terminal içerisindeki ağaçlık alana bıraktı.

Kaplumbağasının olmadığını fark edince büyük üzüntü yaşadı

Otobüs Mersin'e ulaştığında uyanan Büyükcan, kutu içerisine baktığında kaplumbağasının olmadığını fark etti ve durumu otobüs personeline iletti. Otobüs personelinden "Kaplumbağa otobüs içerisinde geziyordu. Kimin olduğunu bilmiyorduk ve diğer yolcular korkmasın diye Tarsus'ta terminal bahçesine bıraktık" cevabını alan Nilüfer Öğretmen, hemen Tarsus'a geldi. Terminal bahçesinde saatlerce kaplumbağasını arayan, fakat bulamayan Nilüfer Öğretmen, büyük üzüntü yaşadı ve telefon numarasını TAŞTİ'de görevli Büyükşehir personeline bıraktı.

Olaydan 4 gün sonra Mersin Büyükşehir Belediyesi TAŞTİ personeli Şakir Eren, bahçe bakımı sırasında ağaçların altında kaplumbağayı gördü ve hemen koruma altına alarak, Nilüfer Büyükcan'a haber verdi.

"Mutluluktan uçtum"

Bir kez daha Tarsus'a gelen ve 4 yıldır canı gibi sevdiği, 'kızım' diye seslendiği kaplumbağasına yeniden kavuşan Büyükcan, başından geçenleri anlattı. Tonti'yi kaybettiği için çok üzüldüğünü belirten Büyükcan, "Hemen Tarsus otogarına geldim ve görevlilerle birlikte saatlerce kızımı aradık. Ben artık tam umudumu kesmiştim ki, bir haber geldi; güzel kızımı bulmuşlar. Mutluluktan uçtum. Tarif edilmez bir duygu. Çok sevdiğim kaplumbağama yeniden kavuşmuş olmaktan dolayı çok sevinçliyim. Büyükşehir personeline çok teşekkür ediyorum ve onları hayvan sevgilerinden dolayı ayrıca kutluyorum" dedi.