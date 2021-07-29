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Kaybettiği kimliği 70 yaşındaki çiftçinin kabusu oldu - Son Dakika

Kaybettiği kimliği 70 yaşındaki çiftçinin kabusu oldu

29.07.2021 13:23
Kaybettiği kimliği 70 yaşındaki çiftçinin kabusu oldu, System.String[]

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde kimliğini kaybeden 70 yaşındaki Salman Polat adlı çiftçiye, İstanbul'dan kendi adına olmayan araçla kaçak geçiş yaptığı gerekçesi ile ödeme emri geldi.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde kimliğini kaybeden 70 yaşındaki Salman Polat adlı çiftçiye, İstanbul'dan kendi adına olmayan araçla kaçak geçiş yaptığı gerekçesi ile ödeme emri geldi. Olay karşısında şok geçiren Polat, "Cezasında değilim, asıl korkum daha büyük dolandırıcılıklarla karşı karşıya kalmak" dedi.

İlçeye bağlı Uncular Mahallesi'nde çiftçilik yapan 70 yaşındaki Salman Polat, geçen mayıs ayı içerisinde kimliğini kaybetti. Aramalarına rağmen kimliğini bulamayan Polat, 'başıma bir iş gelir' düşüncesi ile ilçede yayımlanan yerel gazeteye zayi ilanı verdi. Daha sonra da nüfus müdürlüğüne giderek yeniden kimlik çıkarttı. İlanın yayımlandığı gazeteyi de saklayan Polat'ın korktuğu şey 2 ay sonra başına geldi. Postacının getirdiği ödeme emrini alan Polat, zarfı açtığında gözlerine inanamadı. Zarfta, en son 2 yıl önce gittiği İstanbul'dan otobanda kaçak geçiş yaptığına ilişkin ödeme emri olduğunu gören Polat, ilk başta bir yanlışlık olacağını düşündü. Evraktaki TC kimlik numarası doğru olsa da kaçak geçiş yaptığı belirtilen 44 plakalı aracın kendisine ait olmadığını anlayan Polat, kaybettiği kimliğinin dolandırıcıların eline geçtiği düşüncesi ile soluğu mahkemede aldı.

Kimliğini mayıs ayı içerisinde kaybettiğini anlatan Salman Polat, "Bazı resmi kurumlardaki işlerim için ilçe merkezine gelmiştim. Bir de hastaneye gitmiştim. İşlerimi hallettikten sonra kimliğimi kaybettiğimi anladım. Gittiğim yerlere baktım ama kimliğimi bulamadım. Bir de hastaneye gitmiştim. Aynı gün, başıma kötü bir şey gelir endişesi ile gazeteye kayıp ilanı verdim. Daha sonra da nüfusa giderek yeniden kimlik başvurusu yaptım" şeklinde konuştu.

Kendisine gelen cezanın haricinde daha kötü durumlarla karşılaşmaktan korktuğunun altını çizen Polat, "Kaybettiğim kimliğimi birisi bulmuş. İstanbul'a gitmiş. Olmadık iş yapmış. Plakasını bile bilmediğim bir araba ile otobandan kaçak geçiş yapmışlar. Benim öyle bir arabam hiç olmadı. Ceza kağıtları geldi bana. İçim sızladı. Ben cezasında değilim. Adıma şirket de kurabilirler. Asıl korkum bu. Şimdilik bu ceza geldi" ifadelerini kullandı.

İstanbul'a en son salgından önce gittiğini hatırlayan Salman Polat, hukuki süreç başlattığını söyleyerek, "Cezayı yemiş yemiş. Başka da ne gelecek bilmiyorum. Ceza makbuzundaki TC benim ama benim öyle bir arabam yok. Ben İstanbul'a 2 sendir ayak bile basmadım. Şimdi savcılığa suç duyurusunda bulundum. Adaletimizin gereğini yapacağına inanıyorum. Yetkililerimizden de bu konuda yardım bekliyorum" şeklinde konuştu. - KAHRAMANMARAŞ

Kaybettiği kimliği 70 yaşındaki çiftçinin kabusu oldu
Kaybettiği kimliği 70 yaşındaki çiftçinin kabusu oldu
Kaybettiği kimliği 70 yaşındaki çiftçinin kabusu oldu

Kahramanmaraş, Elbistan, İstanbul, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kaybettiği kimliği 70 yaşındaki çiftçinin kabusu oldu - Son Dakika


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