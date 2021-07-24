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Kaybettiği kurban parasını zabıta ekipleri teslim etti - Son Dakika

Kaybettiği kurban parasını zabıta ekipleri teslim etti

24.07.2021 16:15
Kaybettiği kurban parasını zabıta ekipleri teslim etti, System.String[]

Çorum'da bir şahsın kaybettiği kurban parası, zabıta ekiplerinin çabası ile bulunarak teslim edildi.

Çorum'da bir şahsın kaybettiği kurban parası, zabıta ekiplerinin çabası ile bulunarak teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, bir lokantada yemek yiyen Temizlik İşleri Müdürlüğünde görevli belediye personeli yerde para olduğunu gördü. Lokantada yemek yiyenlere para kaybedip kaybetmediğini soran belediye personeli paranın sahibi bulamayınca Zabıta Müdürlüğüne giderek bulduğu bin 107 dolar ve 3 bin 385 TL'yi teslim etti.

Bunun üzerine harekete geçen zabıta ekipleri yaptıkları çalışmalar sonucu parasının sahibi olan yabancı uyruklu H.I.J'ye ulaştı. Belediyeye gelen H.I.J, parayı zabıta ekiplerinden teslim alarak, zabıta ekiplerine teşekkür etti.

Bulunan paranın kurbanlık parası olduğu öğrenilirken, H.I.J'nin parayı kesmediği için kurban kesemediği öğrenildi. - ÇORUM

Kaybettiği kurban parasını zabıta ekipleri teslim etti
Kaybettiği kurban parasını zabıta ekipleri teslim etti
Kaybettiği kurban parasını zabıta ekipleri teslim etti
Kaybettiği kurban parasını zabıta ekipleri teslim etti
Kaybettiği kurban parasını zabıta ekipleri teslim etti
Kaybettiği kurban parasını zabıta ekipleri teslim etti

Türk Lirası, Zabıta, dolar, Çorum, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kaybettiği kurban parasını zabıta ekipleri teslim etti - Son Dakika


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