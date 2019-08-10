Son Dakika Haberleri: Kaybettiği parasına bir gün sonra kavuştu
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Kaybettiği parasına bir gün sonra kavuştu

29 dakika önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kişi, kaybettiği parasına 1 gün sonra kavuştu.

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Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kişi, kaybettiği parasına 1 gün sonra kavuştu.

Alınan bilgiye göre, İsmail Kök adlı şahıs, polis merkezine giderek parasını kaybettiğini söyledi. Bunun üzerine konuyla ilgili çalışma başlatıldı. Bugün polis merkezine gelen Metin Ulun isimli şahıs, Caminur Mahallesi Köylü Garajı civarında bir zarf içinde 900 TL para bulduğunu, sahibini aradığını söyledi. 1 gün önce müracaatta bulunan İsmail Kök, polis merkezine çağrılarak, kaybettiği parası teslim edildi.

Parayı bulan şahsa ve polislere teşekkür eden İsmail Kök, "Bayram arefesi beni mutlu ettiler, Allah'ta onları mutlu etsin" dedi. - MERSİN
Mersin, Tarsus, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 04:01 Kaynak: İHA
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