Kaybettiği Parasına Polis Sayesinde Kavuştu

Sivas'ta, gurbetçi bir vatandaşın kaybettiği paraları polis ekiplerinin çalışmasıyla bulundu.

Sivas'ta, gurbetçi bir vatandaşın kaybettiği paraları polis ekiplerinin çalışmasıyla bulundu.



Hollanda'dan tatil için memleketi Sivas'a gelen Ziyattin Yaşar, içerisinde 8 bin avro, pasaport, kimlik ve cep telefonu bulunan çantasını kaybettiği gerekçesiyle Altıntabak Polis Merkezi'ne başvurdu.



Bunun üzerine çalışma başlatan Sivas Emniyet Müdürülüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Yaşar'ın evine dönerken kullandığı halk otobüsünü tespit etti.



Polislerin irtibata geçtiği otobüs şoförü, araçta yaptığı kontrolde kayıp çantayı bularak ekiplere teslim etti. Ziyattin Yaşar, polis merkezine giderek çantası ve parasını teslim aldı.

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