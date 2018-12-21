Kaybettiği Üniversite Öğrencisi Oğlunun Adına Kütüphane Kurdu

Kahramanmaraş
'ın Andırın
ilçesinde bir baba, hastalığa bağlı olarak geçen yıl hayatını kaybeden üniversite öğrencisi oğlunun anısına, yeni öğretmenler yetişmesi için kütüphane kurdu. Ahi Evran Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü son sınıf öğrencisi İsmet Kahveci, rahatsızlığı sonucu 15 Aralık
2017'de yaşamını yitirdi.
İlçeye bağlı Geben
Mahallesi'nde ikamet eden baba Mustafa Kahveci, öğretmen olmasını çok istediği çocuğu için mahallelerindeki Geben Şehit Üsteğmen Ahmet Boz Ortaokulu'nda oğlunun adına kurduğu kütüphane düzenlenen törenle açıldı.
Andırın Kaymakamı Emre Dündar, kütüphane hizmetinden dolayı aileye teşekkür etti.
Üniversite öğrencisi İsmet Kahveci'nin isminin kütüphanede yaşayacağını ifade eden Kaymakam Dündar, anne ve babaya davranışlarından dolayı teşekkür plaketi verdi.
Abla Müjgan Kahveci ise, kardeşinin adına, sınıf arkadaşları tarafından Van
Yünküşak İlköğretim Okulu'nda da bir kütüphane kurulduğunu belirtti.
Aile olarak okuduğu okulda bir anısı olması için kütüphane kurmaya karar verdiklerini ifade eden Kahveci, "Kitap temini konusunda bir çok yerden özellikle sosyal medya üzerinden yaptığımız çalışmada, yurdumuzun bir çok yerinden kitap göndermek için arayanlar oldu. Destek olanlar oldu. Hala arayıp kitap göndermek isteyen bir çok insan var. Kütüphanemizi kurduk ve şu an kütüphanede yaklaşık 5 bin kitap var." diye konuştu.
İlerleyen zamanlarda kütüphaneyi daha da zenginleştireceklerini dile getiren Kahveci, projeksiyon cihazı, akıllı tahta, sinema ve oyun kültürü gibi etkinlikler için de çalışma yapacaklarını söyledi.
Baba Mustafa Kahveci de kütüphanenin oluşumunda emeği geçenlere teşekkür etti.