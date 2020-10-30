Kaybettiği yeni evinin anahtarını kayıp ilanları ile arıyor - Son Dakika

Kaybettiği yeni evinin anahtarını kayıp ilanları ile arıyor

30.10.2020 11:29
Kaybettiği yeni evinin anahtarını kayıp ilanları ile arıyor, System.String[]

Eskişehir'de tek başına yaşayan 71 yaşındaki bir vatandaş, yeni aldığını evinin anahtarlarını kaybedince kentin çeşitli yerlerine ilanlar yapıştırıp halktan yardım istemeye başladı.

Eskişehir'de tek başına yaşayan 71 yaşındaki bir vatandaş, yeni aldığını evinin anahtarlarını kaybedince kentin çeşitli yerlerine ilanlar yapıştırıp halktan yardım istemeye başladı.

Odunpazarı ilçesinin Büyükdere mahallesinde tek başına yaşayan 71 yaşındaki İlhan Baykal, yeni aldığı evin anahtarlarını geçtiğimiz gün pazar alışverişe çıktığında kaybetti. Daha önce Almanya'da yaşayan, fakat eşinden boşandıktan sonra Türkiye'ye geri dönen Baykal; kapı kilidinin İtalyan malı olduğunu, kilidi değiştirmenin maliyetinin çok yüksek olduğunu belirtti. Kaybettiği anahtarlıkta dış kapının, ev kapısının, garaj dolaplarının ve bisikletinin anahtarlarının bulunduğunu ifade eden İlhan Baykal; anahtarını bulan kişinin kendisini aramasını bekliyor.

"EVE GİTTİM AMA ANAHTAR YOK"

Yaşadığı olayın kendisini çok üzdüğünü belirten emekli İlhan Baykal, durumu şöyle anlattı:

"Yeni bir ev almıştım. Geçen pazar günü sanırım saat 17.45 civarında evin anahtarını kaybettim. O gün bisiklete binmiştim. Bisikletle markete geldim ve alışveriş yaptım. Daha sonra anahtarı pantolonuma iliştirmek istedim. O esnada olan oldu sanırım. Müşteriler vardı ve bayağı kalabalıktı etraf. Anahtarı orada düşürdüm galiba. Tahminim o yönde. Fakat orada alacağım ürünü bulamayınca başka bir yere girdim ve bisikletimi girişe bıraktım. Orada görevli bir kadın vardı. Ben içeri geçerken bisikletle ilgileneceğini söyledi. Daha sonra ihtiyaçlarımı aldım, eve gittim ama anahtar yok. Durum bu şekilde".

"KAPI KİLİDİNİ İTALYA'DAN GETİRTMİŞTİM"

İlhan Baykal dış kapının anahtarını İtalya'dan getirttiğini söyledi. Baykal, "Kilit pahalı olduğu için ben kilidi yenileyecek olsam yüklü miktarda bir masrafa girmiş olacağım. Anahtarı bulamazsam kapı olduğu gibi sökülecek. Eşimden ayrıldıktan sonra emekli maaşımın yarısı ona gidiyor. Cüzi bir miktar aylık alıyorum yani. Bu evi de annem babamdan kalanları satarak almıştım. 10 tane ilan yapıştırdım ama hiç arayan soran olmadı. İnşallah en kısa zamanda anahtarları bulurum" dedi.

"KULAKLARIM İYİ İŞİTMEDİĞİ İÇİN ANAHTARIN DÜŞTÜĞÜNÜ DUYMADIM"

Kaybolan anahtarların dış kapıyı, evin kapısını, garajdaki hırdavat dolaplarını ve bisikletin kilidini açtığını söyleyen Baykal; "Özetlemek gerekirse bütün anahtarlarım kayboldu. Şu anda bir tek yedek anahtarım kaldı. Şimdilik bunu kullanıyorum. Gençliğimde gemilerde, ağır işlerde çalıştım. Kulaklarım işitmiyor artık. Herhalde kalabalığın arasına anahtar düşünce sesini duymadım. Kalabalığa çok girmek istemedim ve uzaklaştım telaşla. O arada anahtarları düşürdüm sanırsam" şeklinde konuştu.

(Berkkan Bektemur/İHA)

Kaybettiği yeni evinin anahtarını kayıp ilanları ile arıyor
Kaybettiği yeni evinin anahtarını kayıp ilanları ile arıyor
Kaybettiği yeni evinin anahtarını kayıp ilanları ile arıyor

Eskişehir, Vatandaş, Emekli, Pazar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kaybettiği yeni evinin anahtarını kayıp ilanları ile arıyor - Son Dakika

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