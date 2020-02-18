'Kaybettiğimiz Altı Kardelen Alp Disiplini' yarışması Erzurum'da tamamlandı

Türkiye Kayak Federasyonu 2020 yılı faaliyet programında yer alan Alp Disiplini 2'nci Etap Yarışması (U12-U14-U16 kategorileri) Erzurum'da sona erdi. Palandöken Kayak Merkezi'nde düzenlenen ve 192 sporcunun katılımı ile gerçekleşen organizasyon 1996'da çığ olayında hayatını kaybeden 6 milli sporcu anısına gerçekleşti.

'Kaybettiğimiz Altı Kardelen Alp Disiplini' müsabakaları adıyla düzenlenen ve iki gün süren organizasyonda kıyasıya mücadelenin yaşandığı karşılaşmaların sonrasında dereceye girenlere madalyaları Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, Yönetim Kurulu Üyesi Cafer Nuroğlu, Alp Disiplini Teknik Kurul Üyesi Yavuz Kıyıcı, Milli takım antrenörleri ve kulüp temsilcileri tarafından verildi.

SILA KARA'YA PLAKET

Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, geçtiğimiz günlerde teleferikten düşmek üzere olan 12 yaşındaki çocuğun hayatını kurtaran ve Slovenya'da 'kahraman' ilan edilen milli kayakçı Sıla Kara'ya plaket takdim etti. Sıla Kara ile gurur duyduklarını ifade eden Ali Oto, "Sporcumuz büyük bir kahramanlık örneği ortaya koydu. Kendisine federasyonumuz adına teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.