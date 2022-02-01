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Kaybettikleri antrenörleri anısına olimpiyat şampiyonu olmak için ter döküyorlar - Son Dakika

Kaybettikleri antrenörleri anısına olimpiyat şampiyonu olmak için ter döküyorlar

01.02.2022 11:08

Batman Petrolspor Güreş Takımı sporcuları, geçen ay trafik kazasında kaybettikleri antrenörleri İbrahim Halil Kay'ın hedefi olan olimpiyat şampiyonluğu için ter döküyor.

Batman Petrol spor Güreş Takımı sporcuları, geçen ay trafik kazasında kaybettikleri antrenörleri İbrahim Halil Kay'ın hedefi olan olimpiyat şampiyonluğu için ter döküyor.

14 yaşında sporcu olarak başladığı güreşe 2010 yılından itibaren antrenör olarak devam eden Kay, yaşamını dezavantajlı çocukları spora kazandırmaya adadı.

Kay'ın Batman Petrolspor Güreş Takımı bünyesinde çalıştırdığı 110 lisanslı sporcudan yaklaşık 30 milli sporcu, bugüne kadar çok sayıda dünya, Avrupa, Balkan ve Türkiye şampiyonlukları elde etti.

Çorum'da düzenlenen 23 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası'na giderken 2 Ocak'ta bulundukları minibüsün Amasya-Çorum kara yolu Çavuş köyü mevkisinde devrildiği, kafileden 16 kişinin yaralandığı kaza, evli ve 5 çocuk babası İbrahim Halil Kay'ı 39 yaşında hayattan kopardı.

Kay'ın ölümü, hem kentte hem de spor camiasında büyük üzüntüye neden oldu.

Olimpiyat şampiyonluğu hedefini gerçekleştiremeden hayata veda eden Kay'ın yetiştirdiği sporcular, uluslararası müsabakalara onun anısını yaşatmak için daha büyük bir azimle hazırlanıyor.

Akdemir: "Şampiyonluğu hocamıza armağan edeceğiz"

Çalışmalarını antrenör Hamdullah Akdemir gözetiminde TP Petrolspor Güreş Salonu'nda sürdüren sporcular, haftanın her günü idman yapıyor.

Antrenör Akdemir, AA muhabirine, geçen ay trafik kazasında kaybettikleri İbrahim Halil Kay'ın hedefinin olimpiyat şampiyonluğu olduğunu belirterek, bu hayali gerçekleştirmek ve şampiyonluğu ona armağan etmek için çalıştıklarını söyledi.

Akdemir, "Sabah, öğlen, akşam ve hafta sonu gruplarımız olmak üzere çalışmalarımız devam ediyor. Hedefimiz, sporcuları Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonalarına hazırlamak. Kulübümüz bünyesindeki sporcumuz Sinan Sadak'ı 24. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyatları'na (Deaflympics) hazırlıyoruz. Orada elde edeceğimiz şampiyonluğu İbrahim Halil Kay hocamıza armağan edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Sadak: "Altın madalyayı Batman'a getireceğim"

Brezilya'nın Caxias do Sul kentinde 1-15 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek 24. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyatları'na hazırlanan milli güreşçi Sinan Sadak, antrenörlerini kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını dile getirdi.

Çalışmalara devam ettiklerini, hedeflerine ulaşmak için büyük gayret gösterdiklerini vurgulayan Sadak, "2013'te İbrahim Halil Kay hocamın isteği üzerine buraya transfer oldum. Şu anda uluslararası arenada Batman Petrolspor Güreş Takımı'nı temsil ediyorum. 2012'de başlayan kariyerim 5 dünya, 3 Avrupa şampiyonluğuyla devam ediyor. Olimpiyat şampiyonluğu almak ve bu şampiyonluğu da rahmetli hocama hediye etmek istiyorum. Tek eksiğimiz bu kalmıştı. Beraber gidecektik ama nasip olmadı. 24. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyatları'na onsuz gideceğiz ancak Allah nasip ederse altın madalyayı Batman'a getireceğim." diye konuştu.

Pekince: "Kazandığım bütün başarıları kendisine borçluyum"

Milli sporcu Numan Pekince, önündeki bütün engelleri aşıp, kazanacağı başarıları hocası İbrahim Halil Kay'a adamak istediğini aktardı.

Spora 2010 yılında İbrahim Halil Kay ile başladığını, bu yıla kadar da hep beraber çalıştıklarını anlatan Pekince, "Kazandığım bütün başarıları kendisine borçluyum. 2 Ocak 2022'de Türkiye Şampiyonası için beraber yola çıktık. Ne yazık ki talihsiz bir kaza sonucu hocamızı kaybettik. Şu an yaralarımızı sardık, çalışmalarımıza devam ediyoruz. 2024 Paris Olimpiyatları'na katılıp, şampiyon olup, altın madalyayı İbrahim Halil hocama armağan etmek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaybettikleri antrenörleri anısına olimpiyat şampiyonu olmak için ter döküyorlar
Kaybettikleri antrenörleri anısına olimpiyat şampiyonu olmak için ter döküyorlar
Kaybettikleri antrenörleri anısına olimpiyat şampiyonu olmak için ter döküyorlar

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Batman Petrolspor, Milli Sporcu, Batman, Güreş, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kaybettikleri antrenörleri anısına olimpiyat şampiyonu olmak için ter döküyorlar - Son Dakika


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