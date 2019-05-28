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Kaybettikleri dostları anısına sergi açtılar

1 saat önce

Lüleburgazlılar genç yaşta kaybettikleri dostlarını Bercadia AVM'de açılan Aşk-ı Sanat Gelibolu Kişisel Karma El Sanatları Sergisi ile andı.

Kaybettikleri dostları anısına sergi açtılar, System.String[]
Lüleburgazlılar genç yaşta kaybettikleri dostlarını Bercadia AVM'de açılan Aşk-ı Sanat Gelibolu Kişisel Karma El Sanatları Sergisi ile andı.

Gülçin Siftahoğlu ve Yüksel Balkan tarafından çocukluk arkadaşlarını anmak için Aşk-ı Sanat Gelibolu Kişisel Karma El Sanatları Sergisi açıldı. Genç yaşta yaşamını yitiren Semen Tolgay, Gökhan Teksöz ve Erdinç Yavuz anısına düzenlenen sergide Yüksel Balkan'ın keçe sanatına dair, Gülçin Siftahoğlu'nun ise ahşap yakma, kaligrafi, su kabağı ve mandala çalışmaları sergilendi.

Bercadia Alışveriş ve Yaşam Merkezi Etkinlik Alanı'nda düzenlenen serginin açılışına İl Genel Meclis Üyesi Yeşim Girgin, Lüleburgaz Belediye Meclis Üyeleri, CHP İlçe Başkanı Bülent Metin, İYİ Parti İlçe Başkanı Sibel Pişkin, İYİ Partili üyeler ve çok sayıda davetli katıldı. Sergi, İl Genel Meclis Üyesi Yeşim Girgin'in açılış kurdelesini kesmesi ve konuşma yapmasının ardından açıldı. Sergilenen eserleri inceleyen davetliler anı defterine de kaybettikleri arkadaşlarına dair anı ve duygularını paylaştı.

Lüleburgazlı dostlarını anmak için açtıkları sergiyle ilgili konuşan Gülçin Siftahoğlu, "Genç yaşta kaybettiğimiz çocukluk arkadaşlarımızı anmak için düzenledik. Onları yaşatmak için yaptık. karma el sanatlarıyla ilgileniyorum. Mandala, ahşap yakma, su kabağı, kaligrafi ürünlerle sergide yer aldım. Annem keçe sanatıyla ilgileniyor. Sanatı ve dostlarımızı yaşatmak adına böyle bir şey düzenledik. Bizim için çok anlam ifade eden bir etkinlik oldu" dedi.

Davetlilerden Meltem Siftahoğlu ise "Gülçin ve abisinin çocukluk arkadaşlarıydı hepsi. Acılar paylaşarak azalır o düşüncedeyiz. Bugün aileler bir araya geldi" ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 350 eserin sergilendiği etkinlik 31 Mayıs'a kadar ziyarete açık olacak. - KIRKLARELİ
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 12:48 Kaynak: İHA
Gelibolu, Genç, Güncel
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