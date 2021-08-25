Üye Girişi
ESKİŞEHİR - Kaybettikleri el kullanma becerilerini çarşaf katlayıp çivi çakarak yeniden kazanıyorlar (2) - Son Dakika

ESKİŞEHİR - Kaybettikleri el kullanma becerilerini çarşaf katlayıp çivi çakarak yeniden kazanıyorlar (2)

25.08.2021 10:58

Eskişehir Şehir Hastanesi bünyesinde faaliyet gösteren El Rehabilitasyon Ünitesinde, felç ya da çeşitli kazalar nedeniyle el kullanma becerisini kaybeden hastalara özel programlar uygulanıyor.

Eskişehir Şehir Hastanesi bünyesinde faaliyet gösteren El Rehabilitasyon Ünitesinde, felç ya da çeşitli kazalar nedeniyle el kullanma becerisini kaybeden hastalara özel programlar uygulanıyor.

El Cerrahisi ve Replantasyon Merkezine başvuran hastalar, fizik tedavi ve rehabilitasyon bölümü doktorlarınca muayene edildiklerin sonra üniteye sevk ediliyor.

Fizik tedavinin yanı sıra musluk açma kapama, çarşaf katlama, kapı açma, fişi prize takma, çivi çakma, kağıt kesme, oyun hamuru yoğurma gibi etkinliklerle hastaların ince motor becerilerinin yeniden geliştirilmesi ve kaba motor becerilerinin çalıştırılması sağlanıyor. Günlük yaşama uyarlanan tedaviyle hastalar, yeniden hem iş hem de ev hayatına dönebiliyor.

Bir ergoterapist ve ergoterapi teknikerinin görev yaptığı, Ocak 2021'den bu yana hizmet veren üniteden Eskişehir'in yanı sıra çevresindeki Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar ve Uşak'tan 200 kişi yararlandı.

"Bu hizmeti talep eden vatandaşlarımızın sayısı giderek artıyor"

Şehir Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Yaşar Bildirici, AA muhabirine, el cerrahisi operasyonlarını takiben hastanın tendon, eklem, kas, sinir kesisinin onarımının takip edildiğini söyledi.

Hastanın günlük yaşama uyumu ve fonksiyonelliğinin kazanımı için fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmetinin gerektiğini belirten Bildirici, "Fizik tedavi hekimlerimizle, fizyoterapistlerimizle, ergoterapistlerimizle hastalarımızın fonksiyon kaybı yaşamaksınız iş gücüne, günlük hayata yeniden katkı vermelerini sağlıyoruz." dedi.

Bildirici, bu tür hastaların eksiksiz olarak yeniden günlük yaşamına dönebilmesi ve iş hayatına kazandırılmasının önemini vurguladı.

Parmağını kaybeden bir kişinin, iş yaşantısına dönemediği gibi ruhsal kayıplarının da olabileceğini anlatan Bildirici, "Bölgede bu hizmeti talep eden vatandaşlarımızın sayısı giderek artıyor. Biz de bu hizmeti karşılayabiliyoruz. Çok iyi ve nitelikli fizyoterapist ve ergoterapistlerimiz var. Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak gibi Eskişehir hinterlandına yakın tüm hastalara 7 gün 24 saat hizmet verebiliyoruz." diye konuştu.

"Günlük 25 hastaya tedavi uyguluyoruz"

Fiziki Tedavi Ünitesinden sorumlu fizyoterapist Abbas Alakan da el cerrahisi, felç sonrası ya da iş kazası geçiren hastalar ile mesleki rehabilitasyona ihtiyaç duyanlara hizmet verdiklerini bildirdi.

Hastaların günlük yaşam etkinliklerine daha çabuk adapte olmasını sağlamayı amaçladıklarını dile getiren Alakan, şöyle devam etti:

"Doktorlarımızın yönlendirmesi üzerine ünitemize gelen hastalar hizmetten memnun kalıyor. El Rehabilitasyon Ünitesine gelen hastalar, ihtiyaç halinde fizik tedavi bölümümüzün her türlü imkanından faydalanabiliyor. Ana amacımız genellikle hastaların el fonksiyonlarını geliştirmek olduğu için bunu oyunla, musluk açtırarak, çarşaf katlatarak, kapı açtırarak, fişi prize takarak yapabiliyoruz. Tedaviyi günlük yaşam aktivitesine uyarlıyoruz. Elde, parmakta ya da dirsekteki kısıtı çözme hedefiyle çalışmalar yapıyoruz."

Ergoterapist Berna Küçükali de birey odaklı çalışma yürüttüklerini belirtti.

Kaybedilen fonksiyonların geri kazanılmasına yönelik hizmet verdiklerinin altını çizen Küçükali, "İnce motor becerilerinin geliştirilmesi, kaba motor becerilerinin çalıştırılması, tendonlarda germe, sinir germe gibi işlemleri yapıyoruz. İhtiyaca yönelik bireyin sağlıklı hale gelmesine yönelik her türlü rehabilitasyon çalışmasını gerçekleştiriyoruz. Seansları için gelen günlük 25 hastaya tedavi uyguluyoruz." bilgisini paylaştı.

Hastalardan çevre mühendisi Esra Mutlu ise ev kazası sonucu serçe parmağının cam bardak parçasıyla kesilmesinin ardından cerrahi operasyon geçirdiğini aktardı.

Parmağı bükülü kaldığı için fizik tedavi uygulamasına başlandığını kaydeden Mutlu, "Şehir Hastanesinde ergoterapi bölümünün olduğunu bilmiyordum. Burada başlayan tedavi sürecim devam ediyor. Bükük olan parmağım açıldı. 11'inci seansımdayım. Tedavim 15 seans sürecek." ifadelerini kullandı.

ESKİŞEHİR - Kaybettikleri el kullanma becerilerini çarşaf katlayıp çivi çakarak yeniden kazanıyorlar (2)
ESKİŞEHİR - Kaybettikleri el kullanma becerilerini çarşaf katlayıp çivi çakarak yeniden kazanıyorlar (2)
ESKİŞEHİR - Kaybettikleri el kullanma becerilerini çarşaf katlayıp çivi çakarak yeniden kazanıyorlar (2)
ESKİŞEHİR - Kaybettikleri el kullanma becerilerini çarşaf katlayıp çivi çakarak yeniden kazanıyorlar (2)
ESKİŞEHİR - Kaybettikleri el kullanma becerilerini çarşaf katlayıp çivi çakarak yeniden kazanıyorlar (2)
ESKİŞEHİR - Kaybettikleri el kullanma becerilerini çarşaf katlayıp çivi çakarak yeniden kazanıyorlar (2)
ESKİŞEHİR - Kaybettikleri el kullanma becerilerini çarşaf katlayıp çivi çakarak yeniden kazanıyorlar (2)
ESKİŞEHİR - Kaybettikleri el kullanma becerilerini çarşaf katlayıp çivi çakarak yeniden kazanıyorlar (2)
ESKİŞEHİR - Kaybettikleri el kullanma becerilerini çarşaf katlayıp çivi çakarak yeniden kazanıyorlar (2)

Şehir Hastanesi, Rehabilitasyon, Eskişehir, oyunlar, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ESKİŞEHİR - Kaybettikleri el kullanma becerilerini çarşaf katlayıp çivi çakarak yeniden kazanıyorlar (2) - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Alaçatı'da bıçaklanarak öldürülen Alpay Kalyon'un cinayet zanlısı olay anını anlattı: Küfretti, dayanamayıp içeriden bıçak aldım 12:55 Alaçatı'da bıçaklanarak öldürülen Alpay Kalyon'un cinayet zanlısı olay anını anlattı: Küfretti, dayanamayıp içeriden bıçak aldım Kürtçe konuşan kadını yayından almasıyla gündem olan Didem Arslan, akıllara Müge Anlı'yı getirdi 12:27 Kürtçe konuşan kadını yayından almasıyla gündem olan Didem Arslan, akıllara Müge Anlı'yı getirdi Bu bölgede üretilemez denilmişti! Mehmet amca, hobi olarak diktiği fıstıkları ABD'ye ihraç ediyor 12:14 Bu bölgede üretilemez denilmişti! Mehmet amca, hobi olarak diktiği fıstıkları ABD'ye ihraç ediyor
Elazığ'dan dünyaya ihraç ediliyor! Alacakaya ilçesinden çıkarılan vişne mermeri 60 farklı ülkede kullanılıyor 11:49 Elazığ'dan dünyaya ihraç ediliyor! Alacakaya ilçesinden çıkarılan vişne mermeri 60 farklı ülkede kullanılıyor Yıllar önce 11:42 Yıllar önce "UFO gören güvenlikçi" diye haber olan adam, annesini ve kız kardeşini bıçaklayarak öldürüp intihar süsü vermiş Hande Erçel, paylaştığı bikinili pozlarla büyüledi! 20 dakikada yarım milyon beğeni aldı 11:15 Hande Erçel, paylaştığı bikinili pozlarla büyüledi! 20 dakikada yarım milyon beğeni aldı
Taliban sözcüsünden kadınlara ilginç mesaj: Evden çıkmayın, güçlerimiz sizinle nasıl konuşulacağını bilmiyor 10:55 Taliban sözcüsünden kadınlara ilginç mesaj: Evden çıkmayın, güçlerimiz sizinle nasıl konuşulacağını bilmiyor Kürtçe konuşan konuğunu yayından aldığı için eleştirilen Didem Arslan Yılmaz: Özür dilerim 10:30 Kürtçe konuşan konuğunu yayından aldığı için eleştirilen Didem Arslan Yılmaz: Özür dilerim

Son Dakika Haberleri
13:04 Başarılı oyuncu Alina Boz, aynı zamanda yetenekli bir sörfçü çıktı! Konuk olduğu programda tüm hünerlerini sergiledi
12:55 Alaçatı'da bıçaklanarak öldürülen Alpay Kalyon'un cinayet zanlısı olay anını anlattı: Küfretti, dayanamayıp içeriden bıçak aldım
12:27 Kürtçe konuşan kadını yayından almasıyla gündem olan Didem Arslan, akıllara Müge Anlı'yı getirdi
12:12 Cami bombalamak için keşif raporu hazırlamakla suçlanan Tuğgeneral, terörle mücadele Daire Başkanlığı görevine getirildi
11:47 Canlı yayında yaptığı "Kürt" çıkışıyla konuşulan Didem Arslan'ın aslen nereli olduğu merak ediliyor
11:15 Hande Erçel, paylaştığı bikinili pozlarla büyüledi! 20 dakikada yarım milyon beğeni aldı
11:08 Bugün gram altının fiyatı 483 liradan işlem görüyor
11:05 Bu karar afet bölgeleri için! Antalya'daki yangın ile Kastamonu ve Sinop'taki sel alanları kamulaştırılıyor
11:03 Eski Genel Kurmay Başkanı Wali Mohammad Ahmadzai, ülkeden ayrılmak için sıra beklerken görüldü
10:55 Taliban sözcüsünden kadınlara ilginç mesaj: Evden çıkmayın, güçlerimiz sizinle nasıl konuşulacağını bilmiyor
Başarılı oyuncu Alina Boz, aynı zamanda yetenekli bir sörfçü çıktı! Konuk olduğu programda tüm hünerlerini sergiledi Başarılı oyuncu Alina Boz, aynı zamanda yetenekli bir sörfçü çıktı! Konuk olduğu programda tüm hünerlerini sergiledi         
13:04
Türkiye'de bulunan en pahalı Tofaş satıldı! Alıcısı 180 bin lira bedel ödedi Türkiye'de bulunan en pahalı Tofaş satıldı! Alıcısı 180 bin lira bedel ödedi         
12:31
Eski dostlar, Alişan ve Mahsun Kırmızıgül arasındaki gerginlik sona erdi Eski dostlar, Alişan ve Mahsun Kırmızıgül arasındaki gerginlik sona erdi         
12:20
Cami bombalamak için keşif raporu hazırlamakla suçlanan Tuğgeneral, terörle mücadele Daire Başkanlığı görevine getirildi Cami bombalamak için keşif raporu hazırlamakla suçlanan Tuğgeneral, terörle mücadele Daire Başkanlığı görevine getirildi         
12:12
Canlı yayında yaptığı Canlı yayında yaptığı "Kürt" çıkışıyla konuşulan Didem Arslan'ın aslen nereli olduğu merak ediliyor         
11:47
İstanbul'da korkutan görüntü! Trafikte direksiyona geçen çocuk saniye saniye kamerada İstanbul'da korkutan görüntü! Trafikte direksiyona geçen çocuk saniye saniye kamerada         
11:25
Eski Genel Kurmay Başkanı Wali Mohammad Ahmadzai, ülkeden ayrılmak için sıra beklerken görüldü Eski Genel Kurmay Başkanı Wali Mohammad Ahmadzai, ülkeden ayrılmak için sıra beklerken görüldü         
11:03
Süt fiyatlarındaki artış vatandaşı şaşırttı! 1 litre sütün fiyatı 9 liraya ulaştı Süt fiyatlarındaki artış vatandaşı şaşırttı! 1 litre sütün fiyatı 9 liraya ulaştı         
10:31
Taliban sözcüsü: Tüm ülkelerden özellikle de Türkiye'den ülkemize yardım etmelerini istiyoruz Taliban sözcüsü: Tüm ülkelerden özellikle de Türkiye'den ülkemize yardım etmelerini istiyoruz         
10:17
Koronavirüs risk haritasında sevindiren detay! Çok yüksek risk kategorisinde tek kalan ilimiz Şanlıurfa Koronavirüs risk haritasında sevindiren detay! Çok yüksek risk kategorisinde tek kalan ilimiz Şanlıurfa         
10:05
Ocak ayında Can Küpeli'den boşanan Demet Şener, yeni aşkını kabul etti Ocak ayında Can Küpeli'den boşanan Demet Şener, yeni aşkını kabul etti         
10:00
Son anketten çarpıcı sonuçlar! Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı arasında makas kapandı Son anketten çarpıcı sonuçlar! Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı arasında makas kapandı         
21:08
Yıllar Davaro'nun Cano'suna hiç acımadı! Son halini görenler büyük şaşkınlık yaşıyor Yıllar Davaro'nun Cano'suna hiç acımadı! Son halini görenler büyük şaşkınlık yaşıyor         
20:29
Koronavirüsten annesini kaybeden oyuncu Emine Ün cenazede sakinleştirilemedi Koronavirüsten annesini kaybeden oyuncu Emine Ün cenazede sakinleştirilemedi         
19:39
Dünyaca ünlü oyuncu Jennifer Aniston Dünyaca ünlü oyuncu Jennifer Aniston "Gençlik hatamdı" diyerek itiraf etti: Uçakta pilotla cinsel ilişkiye girdim         
18:17
Cinsel fantezi hastanelik etti! Göğsüne eritilmiş şeker dökülen kadında yanıklar oluştu Cinsel fantezi hastanelik etti! Göğsüne eritilmiş şeker dökülen kadında yanıklar oluştu         
17:56
Seren Serengil, cezaevinde olduğu üç günü detaylarıyla anlattı: Bavulumu taşısınlar diye bekledim Seren Serengil, cezaevinde olduğu üç günü detaylarıyla anlattı: Bavulumu taşısınlar diye bekledim         
17:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2021 13:21:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: ESKİŞEHİR - Kaybettikleri el kullanma becerilerini çarşaf katlayıp çivi çakarak yeniden kazanıyorlar (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement