Son Dakika Haberleri: Kaybettiren Bes Fonları

Kaybettiren Bes Fonları

32 dakika önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün kaybettirenleri yüzde 0,58 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF", yüzde 0,04 ile "Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF" ve yüzde 0,01 ile "Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF" oldu.

Kaybettiren Bes Fonları, System.String[]
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün kaybettirenleri yüzde 0,58 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF", yüzde 0,04 ile "Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF" ve yüzde 0,01 ile "Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün kaybettiren 3 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,011702 -0,58
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015892 -0,04
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,012177 -0,01


(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 03:34 Kaynak: AA

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yaşlı Adamın, Çocuktan Düşen 100 Lirayı Alıp Kaçtığı Anlar Kameralara Yansıdı Genç Boksörün Feci Sonu! Çırpına Çırpına Can Verdi Market İşletmecisinin Ateşe Verdiği Cips, Plastik Gibi Yandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.3.2019 16:06:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kaybettiren Bes Fonları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]