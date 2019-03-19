Kaybettiren Bes Fonları
32 dakika önce
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün kaybettirenleri yüzde 0,58 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF", yüzde 0,04 ile "Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF" ve yüzde 0,01 ile "Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF" oldu.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün kaybettirenleri yüzde 0,58 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF", yüzde 0,04 ile "Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF" ve yüzde 0,01 ile "Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün kaybettiren 3 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,011702
|-0,58
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,015892
|-0,04
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,012177
|-0,01
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 03:34 Kaynak: AA
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