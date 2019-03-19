Kaybettiren Bes Fonları

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,011702 -0,58 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015892 -0,04 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,012177 -0,01

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün kaybettirenleri yüzde 0,58 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF", yüzde 0,04 ile "Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF" ve yüzde 0,01 ile "Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF" oldu.BES fonları içinde günün kaybettiren 3 fonu şöyle:(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)