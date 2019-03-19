Kaybettiren Yatırım Fonları
1 saat önce
Yatırım fonları arasında günün kaybettirenleri, yüzde 0,78 ile "Actus Portföy His. Sen. Fonu", yüzde 0,10 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon" ve yüzde 0,05 ile "QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF" oldu.
Yatırım fonları arasında günün kaybettirenleri, yüzde 0,78 ile "Actus Portföy His. Sen. Fonu", yüzde 0,10 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon" ve yüzde 0,05 ile "QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF" oldu.
Yatırım fonları içinde günün kaybettiren 5 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Actus Portföy His. Sen. Fonu
|1,409973
|-0,78
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,031720
|-0,10
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|527,498259
|-0,05
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,313791
|-0,05
|Oyak Portföy İki. Değ. Fon
|0,020941
|-0,01
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 03:11 Kaynak: AA
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