Kaybettiren Yatırım Fonları

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,409973 -0,78 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,031720 -0,10 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 527,498259 -0,05 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,313791 -0,05 Oyak Portföy İki. Değ. Fon 0,020941 -0,01

Yatırım fonları arasında günün kaybettirenleri, yüzde 0,78 ile "Actus Portföy His. Sen. Fonu", yüzde 0,10 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon" ve yüzde 0,05 ile "QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF" oldu.Yatırım fonları içinde günün kaybettiren 5 fonu şöyle:(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)