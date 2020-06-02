Kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,42 ile "Actus Portföy His. Sen. Fonu", yüzde 0,20 ile "QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF" ve yüzde 0,10 ile "İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 9 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Actus Portföy His. Sen. Fonu 2,206378 -0,42 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 653,694346 -0,20 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,074534 -0,10 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,612481 -0,04 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,818130 -0,02 Albaraka Portföy Katılım Fonu 1,191215 -0,02 İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon 0,029079 -0,01 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,088040 -0,01 Ak Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 0,023507 -0,004

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)