Kategorilerine göre kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günün kaybettiren fonlar şöyle:

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Bu transfer futbol tarihine damga vuracak! Paris Saint-Germain, Lionel Messi'yle görüşmelere başladı

Akşener'den "Yangın devam ederken neden buradasınız?" sorusuna cevap: Türkiye'nin diğer yerlerinde de esnaf yanıyor