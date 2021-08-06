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Kategorilerine göre kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika

Kategorilerine göre kaybettiren yatırım fonları

06.08.2021 14:25
Kategorilerine göre kaybettiren yatırım fonları, System.String[]

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günün kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları FonlarıHSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,565949-0,20Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,234793-0,19Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günün kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları

HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,565949-0,20
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,234793-0,19
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,842394-0,15
HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu0,265260-0,05
Yapı Kredi Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu8,547255-0,01
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları

Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,045718-1,08
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon

Meksa Portföy Bir. Değ. Fon0,121327-0,12
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları

İstanbul Portföy Birinci Para Piyasası Fonu1,036692-0,05

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Yatırım, Borç, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kategorilerine göre kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi


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