Kategorilerine göre kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günün kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,565949
|-0,20
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,234793
|-0,19
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,842394
|-0,15
|HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,265260
|-0,05
|Yapı Kredi Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|8,547255
|-0,01
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,045718
|-1,08
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Meksa Portföy Bir. Değ. Fon
|0,121327
|-0,12
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|İstanbul Portföy Birinci Para Piyasası Fonu
|1,036692
|-0,05
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
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