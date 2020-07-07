Kaybolan 10 büyükbaş jandarma tarafından bulundu - Son Dakika

Kenan Kocabey'e ait hayvanların çalınma durumlarının söz konusu olmadığı, hayvanların kontrolsüz bırakılması sonucu kaybolduğu anlaşıldı. Kayıp hayvanlar herhangi bir zarar ve kayıp olmadan Kenan Kocabey isimli kişiye teslim edildi. - KÜTAHYA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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