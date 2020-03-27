Kaybolan 100 bin liralık at, ormanlık alanda bulundu - Son Dakika

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Kaybolan 100 bin liralık at, ormanlık alanda bulundu
6 saat önce
Mersin'in merkez Mezitli ilçesinin kırsal bölgesinde sahibi tarafından dolaştırılmaya çıkarıldığı sırada kaçan ve piyasa değeri 100 bin lira olan Fransız engelli koşu parkuru atı, ormanlık alanda bulundu.
Mersin'in merkez Mezitli ilçesinin kırsal bölgesinde sahibi tarafından dolaştırılmaya çıkarıldığı sırada kaçan ve piyasa değeri 100 bin lira olan Fransız engelli koşu parkuru atı, ormanlık alanda bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Mezitli ilçesinde bulunan Cemilli göleti çevresinde sahibi tarafından dolaştırılmaya çıkarılan, piyasa değeri 100 bin lira olan Fransız cinsi engelli koşu parkuru yarış atı ürkmesi sonucu sahibinin elinden kurtularak, ormanlık alan içinde kayboldu. Bunun üzerine ihbar üzerine bölgede arama çalışması başlatan Mezitli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kayıp atı kaybolduğu yerden 3 kilometre uzakta buldu.
Sağlıklı bulunan at, sahibine teslim edildi. - MERSİN
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 11:49 Kaynak: İHA
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