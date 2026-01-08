Kaybolan 12 yaşındaki Duru\'dan iyi haber geldi

İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde 6 Ocak Salı günü sabah saat 08.00'de Yenidoğan Merve Mahallesi'ndeki evinden 60. Yıl Sarıgazi Ortaokulu'na gitmek üzere çıkan 12 yaşındaki Duru Arslan'dan haber alınamaması üzerine ailesi kayıp ihbarında bulundu. İhbarın ardından polis ekipleri küçük kızı bulmak için arama çalışmaları başlattı. Kayıp kızın bulunması için sosyal medyanın gücü de kullanıldı. Gazeteciler, şarkıcılar küçük kızın bulunması için paylaşımlar yaptı.

BABA SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ: NEREDEYSEN ÇIK GEL

Duru Arslan'ın evinin bulunduğu sokakta iki gün boyunca hareketlilik yaşanırken, ailesinin endişeli bekleyişi sürdü. Bu süreçte baba Evren Arslan sinir krizi geçirdi.

Baba Evren Arslan kızına, "Duru kızım neredeysen gel. Korkma hiçbir şey olmayacak. Annen de kötü ben de kötüyüm. Neredeysen çık gel kızım. Canın sağ olsun yeter, başka bir şey istemiyorum" ifadeleriyle seslendi.

SAĞ BULUNDU

Kayıp olarak aranan Duru Arslan'ın dün akşam saatlerinde sağ olarak bulunduğu öğrenildi. Gazeteci Emrullah Erdinç'in aktardığı bilgilere göre, Duru Arslan Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından sağ şekilde bulundu.

Polis ekiplerinin aileyle irtibata geçmesinin ardından anne ve babanın karakola gitti, gerekli işlemler ve ifadelerin alınmasının ardından Duru Arslan'ın ailesine teslim edileceği bildirildi.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Duru Arslan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili sürecin emniyet birimlerince yürütüldüğü kaydedildi.