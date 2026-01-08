Kaybolan 12 yaşındaki Duru'dan iyi haber geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

Kaybolan 12 yaşındaki Duru'dan iyi haber geldi

Kaybolan 12 yaşındaki Duru\'dan iyi haber geldi
08.01.2026 09:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sancaktepe'de okula gitmek üzere evden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan 12 yaşındaki Duru Arslan'dan iyi haber geldi. Polis ekipleri tarafından bulunan Arslan'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde 6 Ocak Salı günü sabah saat 08.00'de Yenidoğan Merve Mahallesi'ndeki evinden 60. Yıl Sarıgazi Ortaokulu'na gitmek üzere çıkan 12 yaşındaki Duru Arslan'dan haber alınamaması üzerine ailesi kayıp ihbarında bulundu. İhbarın ardından polis ekipleri küçük kızı bulmak için arama çalışmaları başlattı. Kayıp kızın bulunması için sosyal medyanın gücü de kullanıldı. Gazeteciler, şarkıcılar küçük kızın bulunması için paylaşımlar yaptı.

BABA SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ: NEREDEYSEN ÇIK GEL

Duru Arslan'ın evinin bulunduğu sokakta iki gün boyunca hareketlilik yaşanırken, ailesinin endişeli bekleyişi sürdü. Bu süreçte baba Evren Arslan sinir krizi geçirdi.

Baba Evren Arslan kızına, "Duru kızım neredeysen gel. Korkma hiçbir şey olmayacak. Annen de kötü ben de kötüyüm. Neredeysen çık gel kızım. Canın sağ olsun yeter, başka bir şey istemiyorum" ifadeleriyle seslendi.

SAĞ BULUNDU

Kayıp olarak aranan Duru Arslan'ın dün akşam saatlerinde sağ olarak bulunduğu öğrenildi. Gazeteci Emrullah Erdinç'in aktardığı bilgilere göre, Duru Arslan Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından sağ şekilde bulundu.

Polis ekiplerinin aileyle irtibata geçmesinin ardından anne ve babanın karakola gitti, gerekli işlemler ve ifadelerin alınmasının ardından Duru Arslan'ın ailesine teslim edileceği bildirildi.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Duru Arslan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili sürecin emniyet birimlerince yürütüldüğü kaydedildi.

Sancaktepe, Güvenlik, İstanbul, Güncel, Polis, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Kaybolan 12 yaşındaki Duru'dan iyi haber geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ehliyeti yetmeyince ceza kesilen genç: Bu para benim 3 aylık bursum Ehliyeti yetmeyince ceza kesilen genç: Bu para benim 3 aylık bursum
Sokak ortasında dehşet Bebekli kadına ve çocuğa saldırdı Sokak ortasında dehşet! Bebekli kadına ve çocuğa saldırdı
Görüntü İstanbul’dan Binlercesi yan yana dizildi Görüntü İstanbul'dan! Binlercesi yan yana dizildi
TFF ülkede deprem etkisi yaratan olaya el attı: Hepsi kapatılacak TFF ülkede deprem etkisi yaratan olaya el attı: Hepsi kapatılacak
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Mümine Senna Yıldız ayet paylaştı Uyuşturucu testi pozitif çıkan Mümine Senna Yıldız ayet paylaştı
Gümrüksüz alışveriş dönemi bitti, olan yine vatandaşa oldu Gümrüksüz alışveriş dönemi bitti, olan yine vatandaşa oldu

12:13
Bedelli askerlik ücreti 333 bin 89 TL oldu
Bedelli askerlik ücreti 333 bin 89 TL oldu
12:00
MSB: Suriye yardım isterse Türkiye gerekli desteği sağlar
MSB: Suriye yardım isterse Türkiye gerekli desteği sağlar
11:54
Rıza Pehlevi’nin videosu milyonlarca izlendi, Tahran yönetimi internetin fişini çekti
Rıza Pehlevi'nin videosu milyonlarca izlendi, Tahran yönetimi internetin fişini çekti
11:29
Bomba etkisi yaratan transfer iddiası: Üç büyükşehir AK Parti’ye geçebilir
Bomba etkisi yaratan transfer iddiası: Üç büyükşehir AK Parti'ye geçebilir
11:27
Suriye ordusu SDG’ye saat verdi: 13.30’da saldırı başlatacağız
Suriye ordusu SDG'ye saat verdi: 13.30'da saldırı başlatacağız
11:09
SPK yasakladı ama MEXC Global Türkiye’de hala ne yapıyor
SPK yasakladı ama MEXC Global Türkiye'de hala ne yapıyor?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2026 12:48:13. #7.11#
SON DAKİKA: Kaybolan 12 yaşındaki Duru'dan iyi haber geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.