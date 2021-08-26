Kaybolan 14 adet büyükbaş hayvan drone ile bulundu - Son Dakika

Karabük'ün Eskipazar ilçesine bağlı Beytarla Köyü'nde kaybolan 14 büyükbaş hayvan jandarma ekipleri tarafından drone yardımıyla bulundu.

İlçeye bağlı Beytarla Köyü'nde S.K (30) isimli bir çiftçinin 14 adet büyükbaş hayvanı sabah saatlerinde kayboldu. Yaklaşık 10 saatlik aramanın ardından hayvanlarını bulamayan çiftçi durumu jandarmaya bildirdi. Tüm imkanlarını seferber eden jandarma kayıp hayvanlar için civar köyün muhtarlarını da bilgilendirdi.

AFAD ekiplerinin de katılımı ile bölgede geniş çaplı araştırma ve soruşturma başlatılırken bölge havadan drone ile tarandı. Kayıp olan büyükbaş hayvanlar bulunarak sahibine teslim edildi.

Hayvanları bulunduğu için mutlu olduğunu belirten çiftçi ekiplere teşekkür etti. - KARABÜK