Kaybolan 145 küçükbaş hayvan bulundu - Son Dakika

Kaybolan 145 küçükbaş hayvan bulundu
6 saat önce
Mersin'in merkez Mezitli ilçesinde, sahibinin ahır kapısını açık unutması üzerine kaybolan 145 küçükbaş hayvan, arama çalışması sonunda 2 mahallede bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 01:50 Kaynak: İHA
Mersin'in merkez Mezitli ilçesinde, sahibinin ahır kapısını açık unutması üzerine kaybolan 145 küçükbaş hayvan, arama çalışması sonunda 2 mahallede bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Mezitli ilçesinde bir şahsa ait hayvanların kayıp olduğunun ihbarını alan ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede arama, tarama çalışması başlattı. Yapılan arama sonucunda 45 adat küçükbaş hayvan Bozön Mahallesi'nde, 100 hayvan Cemilli Mahallesinde bulundu.
Bulunan 145 hayvan sahibine teslim edildi. - MERSİN
Son Dakika Konya'da hastaneden kaçan kişinin ve ailesinin koronavirüs test sonuçları netleşti Şüpheliler, darp ettikleri polis memurunu hastanenin önüne bırakıp kaçtı İstanbul Adalet Sarayı'ndaki tutuksuz dosyalar 14 Nisan'a kadar ertelendi Çaldıkları aracı kaza yapınca terk eden hırsızlar, telefonu unutunca yakayı ele verdi