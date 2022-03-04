KAYBOLAN 17 YAŞINDAKİ FATİH'İN CESEDİ ŞİŞLİ'DE İNŞAATTA BULUNDU - Son Dakika
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KAYBOLAN 17 YAŞINDAKİ FATİH'İN CESEDİ ŞİŞLİ'DE İNŞAATTA BULUNDU

04.03.2022 12:24

KAĞITHANE'de kaybolan ve 20 gündür aranan17 yaşındaki Fatih Savaş, Şişli'de inşaat boşluğunda ölü olarak bulundu.

KAĞITHANE'de kaybolan ve 20 gündür aranan17 yaşındaki Fatih Savaş, Şişli'de inşaat boşluğunda ölü olarak bulundu. Polis, olayın düşme mi yoksa cinayet mi olduğunu araştırıyor.

Kağıthane Gültepe'den yirmi gün önce ailesinin kayıp başvuru su yaptığı 17 yaşındaki Fatih Savaş, bu sabah saatlerinde Şişli Galata Deresi Caddesi'nde inşaat halindeki binanın apartman boşluğunda ölü olarak bulundu. Bina boşluğunda su içinde ceset olduğu ihbarını alan polis ekipleri hızla olay yerine gitti. Ekipler, suyu tahliye etmesi için İSKİ ekiplerine haber verildi. İSKİ ekipleri suyu tahliye etti. Suyun içindeki ceset çıkarıldı. Ölen gencin anne ve babası olay yerine gelerek gözyaşı döktü. Aile üyelerini yakınları teselli etti. Yirmi gündür kayıp olan Fatih Savaş için ailesi bir TV programına katılarak çocuklarını aradı. Kendisinden haber alınamayan Savaş'ı arama çalışmaları sürüyordu. Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı'nın incelemelerinin ardından ceset, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

KAYBOLAN 17 YAŞINDAKİ FATİH'İN CESEDİ ŞİŞLİ'DE İNŞAATTA BULUNDU
KAYBOLAN 17 YAŞINDAKİ FATİH'İN CESEDİ ŞİŞLİ'DE İNŞAATTA BULUNDU
KAYBOLAN 17 YAŞINDAKİ FATİH'İN CESEDİ ŞİŞLİ'DE İNŞAATTA BULUNDU
KAYBOLAN 17 YAŞINDAKİ FATİH'İN CESEDİ ŞİŞLİ'DE İNŞAATTA BULUNDU
KAYBOLAN 17 YAŞINDAKİ FATİH'İN CESEDİ ŞİŞLİ'DE İNŞAATTA BULUNDU
KAYBOLAN 17 YAŞINDAKİ FATİH'İN CESEDİ ŞİŞLİ'DE İNŞAATTA BULUNDU
KAYBOLAN 17 YAŞINDAKİ FATİH'İN CESEDİ ŞİŞLİ'DE İNŞAATTA BULUNDU
KAYBOLAN 17 YAŞINDAKİ FATİH'İN CESEDİ ŞİŞLİ'DE İNŞAATTA BULUNDU
KAYBOLAN 17 YAŞINDAKİ FATİH'İN CESEDİ ŞİŞLİ'DE İNŞAATTA BULUNDU
KAYBOLAN 17 YAŞINDAKİ FATİH'İN CESEDİ ŞİŞLİ'DE İNŞAATTA BULUNDU
KAYBOLAN 17 YAŞINDAKİ FATİH'İN CESEDİ ŞİŞLİ'DE İNŞAATTA BULUNDU
KAYBOLAN 17 YAŞINDAKİ FATİH'İN CESEDİ ŞİŞLİ'DE İNŞAATTA BULUNDU
KAYBOLAN 17 YAŞINDAKİ FATİH'İN CESEDİ ŞİŞLİ'DE İNŞAATTA BULUNDU

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Kağıthane, İnşaat, Şişli, Fatih, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KAYBOLAN 17 YAŞINDAKİ FATİH'İN CESEDİ ŞİŞLİ'DE İNŞAATTA BULUNDU - Son Dakika


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