Kaybolan 17 yaşındaki Şeyma'dan aylardır haber alınamıyor
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Afyonkarahisar'da 2 buçuk ay önce kaybolan 17 yaşındaki kız çocuğundan halen haber alınamıyor.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 05:05 Kaynak: İHA
Afyonkarahisar'da 2 buçuk ay önce kaybolan 17 yaşındaki kız çocuğundan halen haber alınamıyor.
Afyonkarahisar'ın 2. Mecidiye
Mahallesindeki evlerinden çıktıktan sonra kaybolan Şeyma Erdin'den halen haber alınamadığı belirtildi. İki buçuk aydır kayıp olan Şeyma Erdin'i arama çalışmaları ise güvenlik güçleri tarafından sürdürülüyor. Kayıp olan Şeyma Erdin'in ailesi ise tedirgin bir şekilde 17 yaşındaki kızlarının bulunmasını bekliyor. - AFYONKARAHİSAR
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