TOKAT merkeze bağlı Çat beldesi yakınlarındaki Seküdağ Yaylası'nda hayvancılıkla uğraşan Süleyman- Sema Yıldırım çiftinin 6 çocuğundan Süleyman(2), kaybolduğu bölgede sağ olarak bulundu. Süleyman'ın, kaybolduğu yayla evine 10 km uzaklıktaki bir tarlada çalışan yaşlı çiftin yanına geldiği öğrenildi. Yaşlı çiftin güvenlik güçlerine haber vermesi sonrası Süleyman'ı telsim alan ekipler, sağlık görevlilerine haber verdi.

Son Dakika › Güncel › KAYBOLAN 2 YAŞINDAKİ SÜLEYMAN YILDIRIM SAĞ OLARAK BULUNDU(1) - Son Dakika

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