Son Dakika Haberleri: Kaybolan 25 koyunu jandarma buldu
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Kaybolan 25 koyunu jandarma buldu

1 saat önce

BURSA'nın Keles ilçesinde kaybolan 25 küçükbaş, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi.

Kaybolan 25 koyunu jandarma buldu, System.String[]
BURSA'nın Keles ilçesinde kaybolan 25 küçükbaş, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi.
Kestel ilçesi Belenören Mahallesi'nde küçükbaş besleyen Halil A., sabah 06.00 sıralarında hayvanlarının ağılda olmadığını fark etti. 25 küçükbaşın kaybolduğu ihbarı üzerine harekete geçen Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, iz takibi yaparak koyunları arazide buldu. 25 adet küçükbaş, Halil A.'ya teslim edildi.


- Bursa
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 09:35 Kaynak: DHA
Keles, Bursa, Güncel
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