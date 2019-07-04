Kaybolan 25 koyunu jandarma buldu
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BURSA'nın Keles ilçesinde kaybolan 25 küçükbaş, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 09:35 Kaynak: DHA
BURSA'nın Keles
ilçesinde kaybolan 25 küçükbaş, İl Jandarma
Komutanlığı ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi. Kestel
ilçesi Belenören Mahallesi'nde küçükbaş besleyen Halil A., sabah 06.00 sıralarında hayvanlarının ağılda olmadığını fark etti. 25 küçükbaşın kaybolduğu ihbarı üzerine harekete geçen Bursa
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, iz takibi yaparak koyunları arazide buldu. 25 adet küçükbaş, Halil A.'ya teslim edildi.
- Bursa
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