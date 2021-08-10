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Kaybolan 3 küçük kızın evden ayrıma sebepleri şaşırttı! Ailelerine korku dolu saatler yaşatan kızlar Kore'ye gitmeye çalışmış - Son Dakika

Kaybolan 3 küçük kızın evden ayrıma sebepleri şaşırttı! Ailelerine korku dolu saatler yaşatan kızlar Kore'ye gitmeye çalışmış

10.08.2021 08:30

İstanbul Hadımköy'de dün gece kaybolan Eslem Tuana Yüksel, Efsa Yüksel ve Nazar Memiş saatler sonra bir parkta bulundu. Üç kız, Arnavutköy Çocuk Büro Amirliği'nde aileleriyle buluştu. Yaşları 15 ile 11 arasında değişen küçük kızların Kore'ye gitmek için evden kaçtıkları öğrenildi.

Hadımköy'de evden piknik yapmak için çıkan 2'si kardeş 3 kız Eslem Tuana Yüksel (15), Efsa Yüksel (13) ve Nazar Memiş (11) dün akşam saatlerinde kayıplara karıştı. Üç kız, kaybolduklarından itibaren aileleri, çevredekiler ve polis tarafından her yerde arandı.

ÖZEL EKİP PARKTA BULDU

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce kızları bulmak için özel ekip kuruldu. Özel ekibin çalışmaları sonucu 3 kız akşam saatlerinde, Avcılar ile Küçükçekmece arasında bulunan bir parkta bulundu. Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği'ne götürülen kızlar, burada ailelerine teslim edildi.

Ailelerine korku dolu saatler yaşatan 3 küçük kız, Kore'ye gitmek için evden kaçmış

"YAŞADIKLARIMI HATIRLAMIYORUM"

Nazar Memiş'in babası Özay Memiş, "Çok sevinçliyiz. diyecek bir şey bulamıyorum. Hislerimi bilmiyorum. Sadece sarılmak istiyorum. Son 24 saatte yaşadıklarımı hatırlamıyorum" dedi. Nazar Memiş'in dedesi Erdal Bacak da, "Söyleyecek bir şey bulamıyorum, çok mutluyum. Çok sağ olsunlar polis arkadaşlar bulmuşlar. Bekleyiş 1 gün sürdü ama 1 yıldan fazla ömrüm gitti. Ben Nazar Memiş'in dedesiyim Bartın'dan geliyorum. Kaybolduğunu duyunca Bartın'dan geldim buraya" diye konuştu.

Ailelerine korku dolu saatler yaşatan 3 küçük kız, Kore'ye gitmek için evden kaçmış

KORE'YE GİTME HAYALİYLE EVDEN ÇIKTILAR

Öte yandan, geceyi Avcılar sahilde geçirdikleri belirtilen 3 kızın Kore'ye gitmek istedikleri için evden çıktıkları öğrenildi.

Ailelerine korku dolu saatler yaşatan 3 küçük kız, Kore'ye gitmek için evden kaçmış
Kaybolan 3 küçük kızın evden ayrıma sebepleri şaşırttı! Ailelerine korku dolu saatler yaşatan kızlar Kore'ye gitmeye çalışmış

Çocuk Büro Amirliği, Arnavutköy, Hadımköy, Kore, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kaybolan 3 küçük kızın evden ayrıma sebepleri şaşırttı! Ailelerine korku dolu saatler yaşatan kızlar Kore'ye gitmeye çalışmış - Son Dakika


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