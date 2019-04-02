Kaybolan 3 Yaşındaki Çocuğu Arama Çalışmaları Sürüyor

Batman'ın Kozluk ilçesinde kaybolan 3 yaşındaki Fatih Akdoğan'ı arama çalışmaları devam ediyor.

Batman'ın Kozluk ilçesinde kaybolan 3 yaşındaki Fatih Akdoğan'ı arama çalışmaları devam ediyor.



Bekirhan beldesi Ulaşlı köyüne bağlı Atatürk mezrasında kaybolan Akdoğan'ı arama çalışmalarına günün ilk ışıklarıyla jandarma, güvenlik korucuları, Batman İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), UMKE ve Bitlis'ten gelen dalgıç polis ekiplerince devam edildi.



Dün akşam Akdoğan'ın terliğinin bulunduğu Bekirhan Çayı ve çevresinde arama çalışmaları yoğunlaştırılırken, dalgıç polisler çayda arama yaptı.



Anne Nurcan Akdoğan ve diğer yakınları da çalışmaları izliyor.



Olay



Ulaşlı köyü Atatürk mezrasında yaşayan Akdoğan ailesi, dün 3 yaşındaki oğulları Fatih'in evde olmadığını fark ederek çocuğu aramış, bulamayınca jandarma ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne durumu bildirmişti.



Mezraya sevk edilen ekipler, arama çalışmaları sırasında çay yakınlarında Akdoğan'ın terliğini bulmuş ancak havanın kararması üzerine arama çalışmasına ara verilmişti.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

İstanbul'da 5 İlçede Geçersiz Oylar Yeniden Sayılacak

Son Dakika! MSB'den Ekrem İmamoğlu Açıklaması: Anıtkabir Ziyareti Usule Uygun Değildi

AK Parti'den Seçim Sonuçlarına İlişkin Açıklama: Bu, Seçim Tarihin En Büyük Şaibelerinden Biri

Üsküdar'da Seçim Kurulu Önünde Kavga