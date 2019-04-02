Son Dakika Haberleri: Kaybolan 3 Yaşındaki Çocuğu Arama Çalışmaları Sürüyor

Kaybolan 3 Yaşındaki Çocuğu Arama Çalışmaları Sürüyor

1 saat önce

Batman'ın Kozluk ilçesinde kaybolan 3 yaşındaki Fatih Akdoğan'ı arama çalışmaları devam ediyor.

Batman'ın Kozluk ilçesinde kaybolan 3 yaşındaki Fatih Akdoğan'ı arama çalışmaları devam ediyor.

Bekirhan beldesi Ulaşlı köyüne bağlı Atatürk mezrasında kaybolan Akdoğan'ı arama çalışmalarına günün ilk ışıklarıyla jandarma, güvenlik korucuları, Batman İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), UMKE ve Bitlis'ten gelen dalgıç polis ekiplerince devam edildi.

Dün akşam Akdoğan'ın terliğinin bulunduğu Bekirhan Çayı ve çevresinde arama çalışmaları yoğunlaştırılırken, dalgıç polisler çayda arama yaptı.

Anne Nurcan Akdoğan ve diğer yakınları da çalışmaları izliyor.

Olay

Ulaşlı köyü Atatürk mezrasında yaşayan Akdoğan ailesi, dün 3 yaşındaki oğulları Fatih'in evde olmadığını fark ederek çocuğu aramış, bulamayınca jandarma ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne durumu bildirmişti.

Mezraya sevk edilen ekipler, arama çalışmaları sırasında çay yakınlarında Akdoğan'ın terliğini bulmuş ancak havanın kararması üzerine arama çalışmasına ara verilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 06:27 Kaynak: AA

Bekirhan, Kozluk, Fatih, Batman, Güncel
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