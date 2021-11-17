Kaybolan 3 yaşındaki çocuğun arandığı bölgede kan izine rastlandı (4) - Son Dakika

Kaybolan çocuğun ailesinin yaşadığı çadır
Çocuğun dedesi
Çocuğun annesi ve anneannesi
Baba Mehmet Yağal ile röportaj
Arama çalışmaların katılan bölge halkı
Arama çalışmalarına katılan öğretmenler
Öğretmenlerden Hakan Eraslan ile röportaj
Öğretmenlerden Nezir Arslan ile röportaj MERSİN - Mersin'in Gülnar ilçesinde ailesinin kırsal alanda çadır kurduğu sırada, 10 Kasım'da kaybolan 3 yaşındaki kız çocuğunun bulunması için başlatılan çalışmalar sürüyor. (4)
Kaynak: AA
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