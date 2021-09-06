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Kaybolan 3 yaşındaki otizmli çocuk, 4 gün sonra sağ bulundu - Son Dakika

Kaybolan 3 yaşındaki otizmli çocuk, 4 gün sonra sağ bulundu

06.09.2021 10:39

Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinde cuma günü kaybolan ve otizmli olduğu açıklanan 3 yaşındaki Anthony Elfalak isimli çocuk, 4 gün sonra sağlıklı olarak bulundu. Babası, oğlunun annesinin adını duyar duymaz gözlerini açtığını ifade etti.

Avustralya Yayın Kurumu'nda (ABC) yer alan habere göre, eyaletin Hunter Valley bölgesinde ailesinin 263 hektarlık mülkünde 3 Eylül Cuma günü ortadan kaybolan ancak kaçırıldığından da şüphelenilen Anthony 'AJ' Elfalak, dört gün sonra çalılıklarla kaplı engebeli arazide dere kenarında bulundu.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Ailesi, polis ekipleri ve itfaiye ekipleri de dahil olmak üzere yüzlerce gönüllü tarafından dört gün boyunca gerçekleştirilen aramanın ardından bulunan otizmli ve konuşma engelli çocuğun sağlığının iyi olduğu açıklandı.

"ANNESİNİN ADINI DUYAR DUYMAZ GÖZLERİNİ AÇTI"

Anthony 'AJ' Elfalak'ın bulunmasını "mucize" olarak tanımlayan ve oğlunun helikopterdeki arama ekibi tarafından daha önce aranmış bir alanda su içerken görüldüğünü anlatan babası Anthony Elfalak, "Biraz pişik var, karıncalar tarafından ısırılmış, düşmüş ama yaşıyor. Annesinin adını duyar duymaz gözlerini açtı ve ona baktı, uykuya daldı. Yaşadığı çile dikkate alındığında makul bir durumda." ifadelerini kullandı.

"İNANILMAZ"

AJ'nin kaçırıldığından endişe ettiklerini ancak bulanmasından dolayı büyük sevinç yaşadıklarını belirten amcası Louis Elfalak da "Bu inanılmaz, herkes en kötüsünü düşünerek umudunu kaybetmeye başlamıştı." dedi.

Kaybolan 3 yaşındaki otizmli çocuk, 4 gün sonra sağ bulundu

Avustralya, Polis, Eylül, Cuma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kaybolan 3 yaşındaki otizmli çocuk, 4 gün sonra sağ bulundu - Son Dakika


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