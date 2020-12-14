Adana'da ormanlık alanda bulunan 30 küçükbaş hayvan sahibine teslim edildi - Son Dakika

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çukurova ilçesi Söğütlü Mahallesi'nde ikamet eden A.K'nin otlattıktan sonra ağılına getirdiği küçükbaş hayvanlarından 30'unun eksik olduğunu ve çalındığını bildirmesi üzerine çalışma başlattı.

AK Parti Elazığ Milletvekili Demirbağ'dan Fettah Tamince için olay sözler: O şerefsiz bizim içimizde değil