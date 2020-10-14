Kaybolan 38 küçükbaş hayvanı jandarma buldu - Son Dakika

Kaybolan 38 küçükbaş hayvanı jandarma buldu

Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesinde kaybolan 38 küçükbaş hayvanı jandarma ekipleri saatler süren çalışma sonrası buldu.

Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesinde kaybolan 38 küçükbaş hayvanı jandarma ekipleri saatler süren çalışma sonrası buldu. Ekipler hayvanları ayak ve dışkı izlerinden yola çıkarak yaptıkları takiple buldu. Olay, Başmakçı ilçesi Akpınar köyünde meydana geldi. Köy sakinlerinden M.B., isimli şahıs hayvanlarının çalındığını öne sürerek jandarmaya başvurdu. İhbar üzerine harekete geçen Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler bölgeye gelerek incele başlattı. İncelemelerde hırsızlık izine rastlamayan ekipler küçükbaş hayvanlara ait ayak ve dışkı izlerinin ağıldan başlayarak köyün arazisine doğru devam ettiği görünce çalışmalarını bu bölgede yoğunlaştırdı. Jandarma ekipleri izleri takip ederek uzun uğraşlar sonucu aynı gün kaybolan küçükbaş hayvanları Akpınar Köyü İncealan mevkiinde arazide bularak eksiksiz olarak sahibine teslim etti. - AFYONKARAHİSAR

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