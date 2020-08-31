İl Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme ekibi, evlerde özel kimyasal ilaç ve mor ışık yardımıyla delil aradı.

Soruşturma kapsamında, küçük Miraç'ın en son görüldüğü sokaktaki 14 evde jandarma ekiplerince arama başlatıldı.

Diyarbakır'dan 31 Temmuz'da akrabalarını ziyaret için Dicle ilçesinin Kelekçi köyüne giden 3 çocuklu Çiçek çiftinin, evin önünde oynarken kaybolan 4 yaşındaki oğulları Miraç Çiçek'in bulunması için başlatılan soruşturma sürüyor.

Diyarbakır 'ın Dicle ilçesinde kaybolan 4 yaşındaki çocuğun bulunması çalışmaları devam ediyor.

Son Dakika › Güncel › Kaybolan 4 yaşındaki Miraç'ın bulunması için çalışmalar sürüyor - Son Dakika

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