Üye Girişi
Kaybolan 5 kişiden birinin daha cansız bedenine ulaşıldı! Şile'de denize girme yasağı,1 gün daha uzatıldı - Son Dakika

Kaybolan 5 kişiden birinin daha cansız bedenine ulaşıldı! Şile'de denize girme yasağı,1 gün daha uzatıldı

23.07.2021 10:31

Şile'de serinlemek için denize girdikten sonra kaybolan 5 kişiden biri kurtarılmış, birinin cansız bedenine ulaşılmıştı. Geriye kalan 3 kişi için arama çalışmaları yoğunlaştırılırken, sabah saatlerinde bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Yaşanan boğulma olaylarının ardından dün Şile'de denize girmek yasaklanmıştı. Rüzgar ve şiddetli fırtınanın etkisini sürdürdüğü Şile'de tüm sahilleri kapsayan denize girme yasağı bir gün daha uzatıldığı duyuruldu.

İstanbul Şile'deki Ayazma Plajı ve Kızılcaköy Plajı'nda dün sabah saatlerinde denize giren 5 kişi dalgalara kapılarak gözden kaybolmuştu. Bir kişinin cansız bedenine ulaşılırken bir kişi ise sağ salim kurtarılmıştı.

KAYIP ÜÇ KİŞİ İÇİN ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Denizde kaybolan Bedirhan Menge, Ömer Hadi Can ve diğer bir kişiyi arama çalışmaları dünden itibaren ekiplerce devam ediyor.

Şile'den bir acı haber daha! Dalgalara kapılan 5 kişiden birinin daha cansız bedenine ulaşıldı

BİR KİŞİNİN DAHA CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Sabah saat 07.00 sıralarında denizden bir kişinin daha cansız bedeni çıkarıldı. Kimliği henüz tespit edilemeyen şahsın cansız bedeni, ambulansla hastane morguna kaldırıldı.

DENİZE GİRME YASAĞI UZATILDI

Şile'de sahillerdeki yoğun dalga ve akıntı nedeniyle vatandaşların can emniyetini sağlamak için denize girmek yasaklanmıştı. Kötü hava koşulları nedeniyle denize girme yasağı bir gün daha uzatıldı. Bugün de Şile'deki tüm sahillerde denize girmek yasak olacak.

Kaybolan 5 kişiden birinin daha cansız bedenine ulaşıldı! Şile'de denize girme yasağı,1 gün daha uzatıldı

İstanbul, Şile, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kaybolan 5 kişiden birinin daha cansız bedenine ulaşıldı! Şile'de denize girme yasağı,1 gün daha uzatıldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Sel felaketi sırasında çalışmalara yardım etmiş gibi görünmek için kendini çamura bulayan muhabir kovuldu 10:20 Sel felaketi sırasında çalışmalara yardım etmiş gibi görünmek için kendini çamura bulayan muhabir kovuldu Büyükşen çiftini öldürdüğü iddia ediliyordu! Cinayetin bir numaralı ismi Afgan çoban konuştu: Yanlış ağabey, Allah korusun 10:03 Büyükşen çiftini öldürdüğü iddia ediliyordu! Cinayetin bir numaralı ismi Afgan çoban konuştu: Yanlış ağabey, Allah korusun Irina Shayk, cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi! Ayna karşısındaki pozuyla nefes kesti 09:45 Irina Shayk, cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi! Ayna karşısındaki pozuyla nefes kesti
İskelede siyah mayosuyla poz verdi! Serenay Sarıkaya, yine güzelliğiyle büyüledi 09:25 İskelede siyah mayosuyla poz verdi! Serenay Sarıkaya, yine güzelliğiyle büyüledi Türkiye'de vakalardaki yükseliş dünya gündemine oturdu! Reuters manşetine taşıdı: Türkiye'de koronavirüs vakaları Mayıs ayının ortalarındaki seviyede 08:52 Türkiye'de vakalardaki yükseliş dünya gündemine oturdu! Reuters manşetine taşıdı: Türkiye'de koronavirüs vakaları Mayıs ayının ortalarındaki seviyede Kaldırımda yürürken tabancayla öldürüldü, köpeği bir an olsun başından ayrılmadı 22:57 Kaldırımda yürürken tabancayla öldürüldü, köpeği bir an olsun başından ayrılmadı
Bungee jumping yaparken verilen komutu yanlış anlayıp atlayan kadın hayatını kaybetti 22:09 Bungee jumping yaparken verilen komutu yanlış anlayıp atlayan kadın hayatını kaybetti Hande Doğandemir'in dalgalarla imtihanı! Eğlenceli hallerine beğeni yağıyor 20:10 Hande Doğandemir'in dalgalarla imtihanı! Eğlenceli hallerine beğeni yağıyor

Son Dakika Haberleri
10:31 Kaybolan 5 kişiden birinin daha cansız bedenine ulaşıldı! Şile'de denize girme yasağı,1 gün daha uzatıldı
10:16 Yaralar bile sarılamadan bir uyarı daha geldi! Meteoroloji'den 5 ilçe için korkutan uyarı
09:59 Fenerbahçe 4 futbolcu ile yollarını ayırdığını duyurdu!
09:36 Farklı yazılım kullanarak fahiş ücretler almışlar! İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 400 taksinin çalışma iznini kaldırdı
09:24 İskelede siyah mayosuyla poz verdi! Serenay Sarıkaya, yine güzelliğiyle büyüledi
09:14 Öfkeli koca ayrılık kararını sindiremedi, evi ateşe
08:57 Sular çekildi, felaketin boyutu göründü! Artvin'de şimdi de çamurla mücadele başladı
08:51 Türkiye'de vakalardaki yükseliş dünya gündemine oturdu! Reuters manşetine taşıdı: Türkiye'de koronavirüs vakaları Mayıs ayının ortalarındaki seviyede
08:17 Büyükşen çifti cinayetinde Afgan uyruklu zanlı tutuklandı
08:17 Sağlık Bakanı Koca'dan uyarı üstüne uyarı: Yarın daha yüksek bir sayıyla karşılaşacağız
F.Bahçe'de ilginç kemer sıkma politikası! Formayı eve götürmek ve rakiple değiştirmek artık yasak F.Bahçe'de ilginç kemer sıkma politikası! Formayı eve götürmek ve rakiple değiştirmek artık yasak         
10:31
Hakkı Bulut'tan ortalığı karıştıracak Reynmen çıkışı: Müziğimi alıp üzerine söz yazmış, şikayet ettim Hakkı Bulut'tan ortalığı karıştıracak Reynmen çıkışı: Müziğimi alıp üzerine söz yazmış, şikayet ettim         
10:12
Fenerbahçe 4 futbolcu ile yollarını ayırdığını duyurdu! Fenerbahçe 4 futbolcu ile yollarını ayırdığını duyurdu!         
10:00
Farklı yazılım kullanarak fahiş ücretler almışlar! İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 400 taksinin çalışma iznini kaldırdı Farklı yazılım kullanarak fahiş ücretler almışlar! İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 400 taksinin çalışma iznini kaldırdı         
09:36
Sular çekildi, felaketin boyutu göründü! Artvin'de şimdi de çamurla mücadele başladı Sular çekildi, felaketin boyutu göründü! Artvin'de şimdi de çamurla mücadele başladı         
08:58
Kaçan kurbanlığın peşinden gitmişti! Tıp öğrencisi Onur Alp Eker ölü bulundu Kaçan kurbanlığın peşinden gitmişti! Tıp öğrencisi Onur Alp Eker ölü bulundu         
08:20
Tatilcilerle birlikte nüfusu 6 milyona çıkan Muğla'da vaka sayısında yüzde 100 artış Tatilcilerle birlikte nüfusu 6 milyona çıkan Muğla'da vaka sayısında yüzde 100 artış         
22:27
Kapalı Maraş tartışmalarına Rusya da katıldı! Dışişleri Sözcüsü Mariya Zaharova: Statüyle ilgili yeni adım endişe yaratır Kapalı Maraş tartışmalarına Rusya da katıldı! Dışişleri Sözcüsü Mariya Zaharova: Statüyle ilgili yeni adım endişe yaratır         
20:52
Selçuk Tektaş'ın vefatından etkilenen Seda Sayan, Ağustos ortasına kadar konser vermeyecek Selçuk Tektaş'ın vefatından etkilenen Seda Sayan, Ağustos ortasına kadar konser vermeyecek         
19:45
Toprak kayması sonucu gün yüzüne çıkan mağarayı çoban fark etti! İçinde milattan önce yapılmış tatlı bulundu Toprak kayması sonucu gün yüzüne çıkan mağarayı çoban fark etti! İçinde milattan önce yapılmış tatlı bulundu         
19:03
Evinin balkonundan kazayı izledi, spiker gibi anlatmaya koyuldu Evinin balkonundan kazayı izledi, spiker gibi anlatmaya koyuldu         
17:16
Nişan gününde şüpheli ölüm! 26 yaşındaki genç traktör römorkuna asılı halde bulundu Nişan gününde şüpheli ölüm! 26 yaşındaki genç traktör römorkuna asılı halde bulundu         
16:02
Fenerbahçe'nin geleneksel bayramlaşma törenine 11 yaşındaki minik taraftar, damgasını vurdu! Fenerbahçe'nin geleneksel bayramlaşma törenine 11 yaşındaki minik taraftar, damgasını vurdu!         
15:42
Define aramak için kazdığı çukur mezarı oldu! Cansız bedeni 9 gün sonra bulundu Define aramak için kazdığı çukur mezarı oldu! Cansız bedeni 9 gün sonra bulundu         
15:38
Sedat Peker, derin sessizliğini bozdu, iddiaları doğruladı: Tüm aile koronavirüse yakalandık, hastalığım ağır geçiyor Sedat Peker, derin sessizliğini bozdu, iddiaları doğruladı: Tüm aile koronavirüse yakalandık, hastalığım ağır geçiyor         
15:30
Türkiye'de bankacılık sektöründe skandal olay! Müşterilerin bilgilerini sızdırdı Türkiye'de bankacılık sektöründe skandal olay! Müşterilerin bilgilerini sızdırdı         
09:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2021 10:49:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kaybolan 5 kişiden birinin daha cansız bedenine ulaşıldı! Şile'de denize girme yasağı,1 gün daha uzatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement